Алексей Горшков: «Кагановская умеет подхватить зал своей энергетикой. Есть хорошие катальщики, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец»

Алексей Горшков рассказал о сильных сторонах пары Кагановская – Некрасов.

— За счет чего Василиса с Максимом в заочной борьбе близко подобрались к тройке призеров? — Первично то, что они по изначальным данным оба очень талантливы. И они прекрасно друг в друга попали, что еще более важно. В танцах может быть так, что по отдельности партнеры замечательные, но вместе не монтируются. А у Василисы с Максом попадание и по характерам, и по физике, и экстерьером. Возможно, это слово не совсем правильное здесь, но тем не менее.

— В чем уникальные стороны Василисы и Максима как партнеров? — Вася умеет подхватить зал своей энергетикой так, что ты даже не понимаешь, как она это делает. Есть хорошие катальщики, есть уникальные спортсмены, но не хватает контакта с залом. Она в этом плане молодец. Ей это дано свыше.

Максим у нас больше технарь, но сейчас он тоже стал больше работать над эмоциями и подачей. Они подтаскивают друг друга — каждый дает вектор для улучшения.

Я считаю, что в этом сезоне они попали с обеими программами. Ритм-танец под Элвиса — с одной стороны, очевидная тема, а с другой, у меня ощущение, что она не затерялась бы и на международной арене.

В произвольном под «Лунную сонату» хотелось сделать так, чтобы они не выглядели одновременно и слишком молодежно, и слишком старомодно. Поэтому для первой части я нашел фрагмент, который играет группа Depeche Mode — с одной стороны, классика, а с другой, новое прочтение. Программы получились по настроению абсолютно разные.

— Две диаметрально противоположные постановки — тоже своего рода проверка ребят во время поиска своего стиля? — Конечно. Сейчас закончится сезон, и мы еще пару показательных номеров сделаем, чтобы пощупать другие направления. Это делается еще и для того, чтобы понять свои наиболее сильные стороны, — сказал Горшков.