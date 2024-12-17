Игорь Еременко вернулся в Россию из США («Р-Спорт»)
Российский фигурист Игорь Еременко, выступавший в танцах на льду, вернулся в Россию из США.
Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что 27-летний спортсмен, последний год проживавший в США, пробудет в России порядка нескольких месяцев. Он будет заниматься тренерской деятельностью.
Еременко выступал за Россию, его последней партнершей была Аннабель Морозов, сменившая спортивное гражданство на американское в мае 2024 года. Они переехал в США осенью 2023-го, а после распада дуэта Еременко работал тренером.
Еременко – победитель юниорского финала Гран-при-2018/2019 и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в дуэте с Софьей Шевченко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем