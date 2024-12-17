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Игорь Еременко вернулся в Россию из США («Р-Спорт»)

Российский фигурист Игорь Еременко, выступавший в танцах на льду, вернулся в Россию из США.

Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что 27-летний спортсмен, последний год проживавший в США, пробудет в России порядка нескольких месяцев. Он будет заниматься тренерской деятельностью.

Еременко выступал за Россию, его последней партнершей была Аннабель Морозов, сменившая спортивное гражданство на американское в мае 2024 года. Они переехал в США осенью 2023-го, а после распада дуэта Еременко работал тренером.

Еременко – победитель юниорского финала Гран-при-2018/2019 и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в дуэте с Софьей Шевченко.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
Игорь Еременко
танцы на льду
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Р-Спорт
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