Денис Самохин: «У Нарижного была небольшая травма колена, пришлось подлечиться. Ребята из-за этого были немножко в себе, но к ЧР будет лучше»

Тренер Денис Самохин сообщил, что у Девида Нарижного была травма перед Гран-при.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный завоевали серебро на этапе Гран-при России в Москве в танцах на льду, победили Александра Степанова и Иван Букин.

«Итогами мы довольны. Понятное дело, что нужно улучшаться, но два этапа подряд с Александрой Степановой и Иваном Букиным – это прямо интересная борьба. Я думаю, и Сашу с Ваней она подстегивает тоже.

Но Ира с Девидом все же больше сосредоточены на себе и своей работе. Если их прогресс продолжится, тогда и баллы будут выше. Но, конечно, приятно, что мы подбираемся близко.

Учитывая, что после Магнитогорска у Девида была небольшая травма колена и нам пришлось подлечиться, все прошло хорошо. И в ритм-танце, и в произвольном ребята из-за этого были немножко в себе, но это не страшно. К чемпионату России будет еще лучше.

Цель – улучшиться в презентации, в работе на зал и в скорости. Здесь многое будет зависеть от здоровья. Если не будет проблем, тогда, думаю, в этом вопросе мы точно сможем добавить. Технически же у нас к ребятам нет никаких вопросов», – сказал Самохин.