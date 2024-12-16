Милана Кузьмина о ЧР: «Нужно выходить и очень хорошо кататься, как мы это делаем на тренировках. Не нужно гнаться за местами и баллами»
Милана Кузьмина рассказала о готовности к чемпионату России по фигурному катанию.
Кузьмина и Дмитрий Студеникин выступают в танцах на льду. В текущем сезоне они заняли шестые места на этапах Гран-при в в Магнитогорске и Москве.
«Подготовка к чемпионату России идет хорошо. Спокойно работаем, готовимся. Основной вывод — нужно выходить и очень хорошо кататься, как мы это делаем на тренировках. Не нужно гнаться за местами и баллами.
Сейчас накатываем программы, вкатываем все то, что нарабатывали и усиливали после этапов Гран‑при России. Цель — хорошо кататься. Чисто, мощно и уверенно», — сказала Кузьмина.
Чемпионат России пройдет 19-21 декабря в Омске.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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