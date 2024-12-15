Лозон о произвольном Чок и Бейтса: «Судьи сказали, что хотят увидеть от Мэдисон и Эвана просто танец – без спецэффектов и навороченного сюжета»

Патрис Лозон рассказал о постановке произвольного танца для Чок и Бейтс.

Мэдисон Чок и Эван Бейтс катаются под композицию Дэйва Брубека Take Five.

«Бывают программы, которые создаются очень быстро – ты сразу попадаешь в нужную концепцию. Здесь же мы долго искали ту самую идею, которая понравилась бы всем.

Сначала мы думали над образами супергероев – это тоже очень американская история, но довольно быстро отказались от этого. Судьи сказали, что хотят увидеть от Мэдисон и Эвана просто танец – без спецэффектов и навороченного сюжета. Так что от первоначальной постановки осталось совсем немного.

Там и сейчас есть история, но очень тонкая: в ней живут сами фигуристы, а зрители наслаждаются стильным танцем.

Мы хотели раскрыть их как классных танцоров. Я и сам не подозревал, как органично они могут смотреться в легком и веселом танце. Мэди и Эван в жизни очень веселые, с ними комфортно, а теперь это видно и на льду.

Сначала мы даже больше хотели сделать акцент на соблазнении – чтобы максимально показать чувственность на льду. Но потом пришли к тому, что легкий джазовый танец будет смотреться уместнее и лучше», – сказал Лозон .

Самое продуманное платье фигурного сезона. Конечно, у Мэдисон Чок