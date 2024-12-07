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Американская фигуристка Гленн: «Не скрываю, что у меня СДВГ. Я хожу на нейротерапию – научилась перезагружать мозг»

Эмбер Гленн рассказала, что борется с СДВГ при помощи альтернативной медицины.

Гленн сегодня выиграла финал Гран-при по фигурному катанию.

СДВГ – синдром дефицита внимания и гиперактивности.

«Мне пришлось повозиться со своим диагнозом – я не скрываю, что у меня СДВГ, который привел к тому, что у меня усилилась депрессия и тревожность. То, что мы смогли справиться с причиной моего нестабильного состояния, помогло и моему самочувствию в целом. Поэтому теперь я точно знаю: надо бороться и не сдаваться. В какой бы дыре ты не оказался, надо помнить, что выход есть.

Этим летом у меня будто бы что-то перещелкнуло в голове, я научилась держать свои нервы под контролем. В моей жизни было несколько довольно серьезных сотрясений мозга, я ломала себе обе скуловые кости (которые под глазами), у меня было множество фингалов от падений. 

Мне надо было скорректировать последствия этих травм, но главное – научиться выходить из состояния «бей-беги». Знаете, это когда у тебя такая очень острая реакция на стресс. Раньше я выходила на лед – и у меня было ощущение, что за мной гонится медведь. Я очень быстро уставала, потому что до этого максимально группировалась.

После чемпионата мира мой спортивный психолог посоветовала мне нейротерапию. Я очень благодарна ей за это, потому что у меня действительно началась новая жизнь. Раньше моя проблема была в том, что на вторую половину программы мне не хватало концентрации. Я многим фигуристам рассказала про этот метод, и многие им заинтересовались.

Нейротерапия помогла мне научиться перезагружать мозг. Я теперь умею правильно медитировать: я научилась дышать и умею сохранять контакт со своим телом даже в сложные моменты. Меня больше не захлестывает адреналин.

Нет, я не начала принимать никаких новых лекарств. Нейротерапия – метод альтернативной медицины, когда тебе на голову надевают много небольших датчиков. Они сканируют твои мозговые волны – и показывает их уровень. Когда мозг дает позитивную волну, ты слышишь звуковой сигнал и ты получаешь такое положительное подкрепление. То есть я тренирую свой мозг справляться со стрессом – закрепляя в нем определенный ритм.

Я хожу на нейротерапию пару раз в неделю, и сеанс длится минут 20, не дольше. Параллельно я делаю глубокую медитацию – дышу и смотрю на экране на отображение своих мозговых волн, и оба эти инструмента вместе здорово работают.

Да, я знаю, что ходят разговоры, что я вдруг начала принимать какой-то волшебный препарат – вот и результаты появились. Но с 2019-го года у меня один и тот же список базовых лекарств – от повышенной тревожности и депрессии – который не менялся с тех пор», – приводит слова американской фигуристки корреспондент Спортс’‘ Майя Багрянцева.

Нейротерапия – это относительно новый неинвазивный метод непосредственной тренировки мозговой активности, который помогает мозгу находить наиболее эффективные способы работы.

Синдром дефицита внимания – болезнь Фелпса, Байлс и Гэтлина. Под нее разрешают допинг

СДВГ у взрослых: что это такое, как проявляется и как с ним жить

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’‘
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