СДВГ у взрослых: что это такое, как проявляется и как с ним жить

Короли прокрастинации.

Синдром дефицита внимания и гиперактивности, или сокращенно СДВГ — расстройство поведения, которое традиционно считается «детским». Действительно, СДВГ развивается в детстве, а по мере взросления симптомы могут сходить на нет. Однако у некоторых людей СДВГ сохраняется и во взрослом возрасте. Из-за него они не могут сосредоточиться на важных делах, многое забывают, ведут себя импульсивно, у них рушится карьера и личная жизнь. О том, почему возникает СДВГ, как его распознать и можно ли контролировать, рассказывает наш медицинский автор Светлана Левченко.

Как распознать СДВГ. Основные признаки

Обычно СДВГ диагностируют у детей в возрасте от 3 до 7 лет, которые не могут сконцентрироваться и усидеть на месте, быстро «взрываются» и не могут успокоиться, часто теряют интерес к занятиям и увлечениям, плохо учатся в школе. С возрастом они лучше контролируют себя, но часто симптомы сохраняются, хотя и менее выраженные.

В зависимости от преобладающих симптомов, специалисты выделяют три основных типа СДВГ у взрослых.

СДВГ с преобладанием дефицита внимания

– Человеку сложно сосредоточиться на деталях (допускает ошибки из-за невнимательности, например, пропускает буквы при письме).

– Не может следовать алгоритмам, инструкциям («перескакивает», пропускает шаги).

– Легко отвлекается от выполнения задачи на посторонние раздражители, например, на пролетающую за окном птицу или голоса детей во дворе.

– При беседе рассеян, плохо слушает обращенную к нему речь, погружен в себя, «витает в облаках».

– Часто теряет, забывает в транспорте, на работе вещи, в том числе важные (ключи, документы, телефон).

– Часто забывает о рабочих и повседневных делах (позвонить, прийти на назначенную встречу, сделать что-то по дому), опаздывает.

СДВГ с преобладанием гиперактивности и импульсивности

– Человеку сложно усидеть на месте, возникает желание встать, сменить позу, трясти ногой, «барабанить» пальцами по столу, притопывать.

– Сложно спокойно заниматься одним делом – например, читать или смотреть телевизор (отвлекается на телефон, встает, делает параллельно что-то еще).

– Много болтает; быстро говорит; отвечает, не дослушав; перебивает.

– Берет чужие вещи без разрешения (по инерции), прикасается к собеседнику при разговоре.

– Нетерпелив, не может дождаться своей очереди.

Смешанный тип СДВГ

Соединяет в себе признаки обоих типов.

Симптомы расстройства всегда начинаются в детстве. Взрослея, человек с СДВГ постепенно учится себя контролировать, поэтому во взрослом возрасте импульсивные действия часто перерастают в тревожное расстройство, а эмоциональная нестабильность, хоть и сохраняется, но становится более сдержанной. СДВГ взрослого – это не только вспыльчивость по пустякам и суетливость, но и компульсивные покупки, тревожность, агрессивное вождение, неумение распределять время и силы, планировать день, расставлять приоритеты, доводить до завершения начатые задачи . В худших случаях СДВГ приводит к деструктивному поведению, алкоголизму, зависимости от психоактивных веществ.

Один из неочевидных признаков СДВГ у взрослых – частая смена увлечений. Человек «загорается» новым делом, активно начинает им заниматься, нередко достигает определенного успеха, а потом вдруг бросает сделанное на полпути. И бросает не потому, что задача оказывается слишком сложной – нет, до момента охлаждения в эту задачу искренне вкладывалось немало труда. Но настал день, когда увлечение наскучило. Незаконченная вышивка, собранная наполовину модель, заброшенное изучение иностранного языка, недочитанная книга, частая смена работы – все это чаще всего результаты СДВГ.

Считается, что симптомы СДВГ зависят от пола. Например, у женщин чаще встречается СДВГ с преобладанием дефицита внимания. Впрочем, вероятно, это обстоятельство связано с тем, что болтливость, суетливость, эмоциональность, то есть симптомы гиперактивного типа, традиционно считаются «женскими» чертами поведения. У мужчин, напротив, чаще ставят диагноз СДВГ по гиперактивному или смешанному типу.

Безусловно, далеко не всегда описанные выше симптомы указывают на СДВГ. Более того, если такие признаки появились только во взрослом возрасте, это точно не СДВГ: с такой особенностью люди живут всю жизнь.

Признаки, схожие с СДВГ, могут возникать при некоторых неврологических заболеваниях, приеме лекарственных препаратов, влияющих на концентрацию внимания, или появляются в результате хронического недосыпа. Диагноз СДВГ может поставить только врач – психиатр или клинический психолог после полноценного обследования.

Как часто СДВГ встречается у взрослых

По разным данным, распространенность СДВГ среди взрослых в России составляет от 2% до 6%. В США на конец 2023 года было зафиксировано 9 млн случаев, а в Великобритании с 2020 года число взрослых, обращающихся к врачам с подозрением на СДВГ, выросло на ошеломляющие 400%. Правда, дело здесь не в том, что расстройство стало развиваться чаще, а в том, что СДВГ научились лучше диагностировать. Кроме того, люди перестали бояться признавать, что им нужна помощь.

Сейчас известно, что до 70% детей с СДВГ вырастают во взрослых с СДВГ разной степени тяжести. Им это расстройство действительно мешает жить.

Основные причины СДВГ

Впервые проявления СДВГ описал немецкий психоневролог Генрих Хофман в середине XIX века, он изучал проявления расстройства на своем сыне. Конечно, симптомы СДВГ люди замечали и раньше, но в те годы считалось, что их причина – в недостатке воспитания, лени и некоторых социальных факторах (сиротстве, нищете, негативном влиянии окружения на ребенка). Нейробиологическая основа, как причина расстройства, в те годы, даже не предполагалась. Хофман первым предположил, что СДВГ связано с нарушением работы мозга, а не с пробелами в воспитании или особенностями характера. В 1980 году СДВГ был выделен в отдельное заболевание и лишь тогда началось его углубленное изучение.

Несмотря на то, что синдром дефицита внимания и гиперактивности изучается учеными уже не один десяток лет, пока нет единого мнения по поводу причин и механизмов развития расстройства.

Наиболее вероятные причины СДВГ:

Генетическая предрасположенность – доказано , что вероятность рождения ребенка с СДВГ выше у родителей с тем же расстройством. Ученые предполагают, что провоцировать СДВГ могут мутации в генах, которые кодируют дофаминовые рецепторы и отвечают за транспорт дофамина и серотонина.

Факторы, связанные с беременностью и родами – вероятно, возникновение СДВГ у ребенка может быть связано с возрастом, в который у матери наступила беременность, наличием у нее хронических болезней и вредных привычек, осложнениями беременности, перенесенными стрессами, а также кислородным голоданием плода, родовыми травмами, преждевременными и осложненными родами. Провокаторами СДВГ могут быть перенесенные новорожденным инфекции, черепно-мозговые травмы, прием некоторых лекарств.

Психосоциальные факторы – возможно, определенную роль в формировании СДВГ играют социально-бытовые условия, отношения в семье и с окружающими. Известно, что семейные скандалы, гиперопека, телесные наказания, педагогическая запущенность негативно влияют на нервную систему ребенка.

Биохимические факторы – ученые предполагают связь СДВГ с содержанием в организме некоторых витаминов, микроэлементов и других биологически активных веществ, например, омега-3 жирных кислот , железа , магния . Есть данные, что СДВГ может развиваться на фоне нарушения углеводного обмена.

Как лечить и корректировать СДВГ у взрослых

СДВГ нельзя вылечить, поэтому правильнее говорить о коррекции этого расстройства, уменьшении его проявлений и их влияния на жизнь человека.

В Европе и США с этой целью применяются психостимулирующие препараты. В нашей стране такая практика отсутствует и психостимуляторы для терапии СДВГ не зарегистрированы. Причина в том, что их прием может сопровождаться серьезными побочными эффектами – приводить к развитию или усугублению тревожного расстройства, панических атак, нарушениям сна, расстройствам пищевого поведения, формированию лекарственной зависимости.

Даже в странах, где психостимулирующая терапия широко применяется, врачи регулярно поднимают вопрос о ее целесообразности . Например, специалисты из университета Кембриджа предполагают , что популярность медикаментозного лечения СДВГ у взрослых во многом зависит от маркетинга и того, что воздействие стимуляторов приятно для пациентов. В связи с этим некоторые люди склонны преувеличивать признаки СДВГ у себя, чтобы получить доступ к стимулирующим препаратам.

В детском возрасте, по мнению ученых, такие препараты могут подавлять самостоятельность и игровые навыки ребенка, что в итоге ограничивает развитие дисциплины и навыков самоконтроля. Критическое отношение к медикаментозному лечению СДВГ нашло свое отражение даже в массовой культуре – например, в известном мультсериале South Park .

Безопасным способом коррекции СДВГ считается прием ноотропов, но такие препараты в большинстве своем не имеют доказанной эффективности. Учитывая связь дефицитов ряда витаминов и микроэлементов с СДВГ, хороший эффект может давать восполнение имеющихся дефицитов.

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Параллельно с медикаментозной и витаминотерапией, необходимо применять психотерапевтические методы коррекции СДВГ. Хорошо себя зарекомендовали когнитивно-поведенческая психотерапия, практики осознанности, релаксации, медитации.

Психотерапия помогает человеку с СДВГ справляться со стрессом и тревогой, понимать особенности функционирования своей психики , адаптироваться к ее особенностям, осваивать навыки самоконтроля и лучше управлять временем. При деструктивном поведении и зависимостях может потребоваться помощь психиатра и нарколога.

СДВГ – скорее не болезнь, а особенность работы мозга. В большинстве случаев взрослому человеку с СДВГ нужно не лечение, а поддержка и помощь, чтобы улучшить внимательность и работоспособность.

Что делать, чтобы поддержать себя при СДВГ

Понимание того, что причиной невнимательности и импульсивности стало СДВГ, то есть расстройство работы мозга, а не лень, – уже значительный шаг, чтобы облегчить жизнь себе и окружающим. Корить себя за очередной сорванный дедлайн или забытую встречу – неконструктивно. Гораздо эффективнее – принять проблему и научиться преодолевать ее по мере сил.

Так, человеку с СДВГ противопоказана рутина. Но избежать ее на 100% невозможно, поэтому важно по возможности превращать задачи во что-то интересное, привлекательное визуально и по своей сути. Вот несколько лайфхаков, которые могут помочь в этом вопросе:

Использовать стикеры. Яркие листочки для записи дел, дедлайнов и задач, которые используют многие занятые люди, могут стать для человека с СДВГ настоящим спасением. Главное – смотреть на них и регулярно удалять наклейки с задачами, которые уже выполнены, иначе стикеры попросту не будут выполнять свою функцию.

Завести планеры и органайзеры. Люди с СДВГ порой терпеть не могут планирование, но эта привычка очень полезна и помогает хотя бы частично упорядочить жизнь. Чтобы планирование превратилось в приятную привычку, стоит начать с покупки красивого и удобного планера. Разнообразных деловых и творческих ежедневников в отделах канцелярии великое множество, каждый может выбрать что-то по душе. Есть даже специальные планеры с забавными или мотивирующими цитатами для людей с СДВГ.

Ставить напоминания в телефоне. Отличное и важное дополнение к стикерам и планерам, которое поможет не пропустить важную встречу или другие неотложные задачи, даже если о стикерах и планере человек забыл.

Превратить дело в игру. У всех людей бывают дела, которые совершенно не хочется делать. Человека с СДВГ такое дело может буквально вогнать в ступор – и не сделать нельзя, и делать нет никаких сил. Выходом может стать геймификация задачи, то есть превращение ее в игру. Например, если не хочется убираться в комнате, можно попробовать сделать это под музыку. Можно ставить небольшие задачи – например, разобрать бумаги на столе быстрее, чем закончится очередная песня.

Не отвлекаться... и отвлекаться! Но вовремя. Работать, не отвлекаясь, при СДВГ может быть непосильной задачей, особенно если учесть, что у многих людей с таким расстройством есть сложности с адекватным восприятием времени. Кажется, что прошло уже несколько часов, когда на самом деле – всего 15 минут, или, наоборот, вроде вот только начал работать, а уже вечер наступил. Сфокусироваться на работе и не потерять ощущение времени помогают приложения-таймеры, например, Помодоро. Они же пригодятся, чтобы вовремя отвлечься, потому что слишком долгое фокусирование на работе приводит к переутомлению. Таймер напомнит, что нужно сделать небольшой перерыв, размяться или пообедать.

Смотреть и слушать с ускорением. Человеку с СДВГ бывает сложно сохранять внимание сфокусированным при прослушивании подкастов, обучающих материалов, просмотре видео. Можно слушать или смотреть в ускоренном в 1,5-2 раза режиме. При этом тратится меньше времени, информация становится более концентрированной, а внимание не успевает рассеяться.

Медитировать и расслабляться. Медитации уменьшают тревожность и учат управлять вниманием, не позволяя ему рассеиваться, что полезно для людей с СДВГ. Тем, кто не любит медитации, возможно больше подойдут другие способы расслабления: пешие прогулки, спокойная музыка, ASMR-звуки, массаж, рисование, лепка.

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Как помочь человеку с СДВГ

Ругать человека с СДВГ, называть его безответственным лентяем, корить за сорванные дедлайны и взывать к совести – бессмысленно, он и сам понимает, что такая проблема есть, но от упреков она никуда не исчезнет.

Как помочь близкому с СДВГ:

– Создать распорядок. Помогите близкому спланировать день и следовать четкому расписанию. Это помогает не забывать важные дела и не теряться в задачах.

– Не перегружать сложными и большими делами, заранее разбивать их на маленькие простые шаги. Поручать близкому задачи небольшими порциями.

– Минимизировать отвлекающие факторы.

– Поддерживать и хвалить за успехи.

– Вместе заниматься спортом. Физическая активность и совместные прогулки помогают лучше сосредотачиваться и справляться с напряжением.

Поддержать человека с СДВГ можно, вовремя напоминая ему о важных задачах, помогая правильно спланировать день. Вместе с ним можно выполнять упражнения на расслабление – они полезны всем.

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Фото: Pexels /Andrea Piacquadio, KATRIN BOLOVTSOVA, Fernanda Latronico, Pixabay ; Unsplash /Mikael Kristenson, Kelly Sikkema, Annie Spratt, Jonathan Borba