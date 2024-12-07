Соколовская – Трусовой: «Я болею за Кондратюка»

Светлана Соколовская заявила, что из всех своих учеников болеет за Марка Кондратюка.

Фигуристы группы Соколовской Николай Колесников и Эдуард Карартынян участвуют в Кубке Первого канала среди юниоров. Колесников выступает за команду Александры Трусовой.

Трусова в эфире Первого канала поговорила с Колесниковым и Соколовской после проката фигуриста.

Трусова: Светлана Владимировна, у вас один мальчик в одной команде, другой – в другой. За кого вы больше болеете?

Соколовская: Саша, я болею пока за Кондратюка.

Трусова: Ну, тоже верно. Хорошо. За тебя (Колесникову) пока не болеют. Держись, я за тебя болею, Коль.