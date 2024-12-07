Соколовская – Трусовой: «Я болею за Кондратюка»
Светлана Соколовская заявила, что из всех своих учеников болеет за Марка Кондратюка.
Фигуристы группы Соколовской Николай Колесников и Эдуард Карартынян участвуют в Кубке Первого канала среди юниоров. Колесников выступает за команду Александры Трусовой.
Трусова в эфире Первого канала поговорила с Колесниковым и Соколовской после проката фигуриста.
Трусова: Светлана Владимировна, у вас один мальчик в одной команде, другой – в другой. За кого вы больше болеете?
Соколовская: Саша, я болею пока за Кондратюка.
Трусова: Ну, тоже верно. Хорошо. За тебя (Колесникову) пока не болеют. Держись, я за тебя болею, Коль.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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