Елизавета Худайбердиева: «Чемпионат России-2023 был самым сложным в моей жизни. Болезнь, отравление, хейт – все это спровоцировало нервный срыв»

Худайбердиева назвала чемпионат России-2023 самым сложным в жизни.

На ЧР-2023 Елизавета Худайбердиева и Егор Базин взяли золото в танцах на льду с двумя падениями.

«Самое сложное – настроиться на следующий день, если в первый все покатилось по наклонной. В хоккее бывает, что игра не пошла, не хватило времени, просто не повезло. Нужно просто зарядиться на победу, разозлиться и выдать свой максимум. Переломные моменты и срывы – это неотъемлемая часть фигурки.

Сразу вспоминается чемпионат России в Красноярске, два дня – два падения. В эту секунду рушится весь мир в мгновение, опускаются руки, пустота внутри сжирает каждую клеточку тела. Но нужно встать и, понимая, что ты уже проиграл и не выдал свой максимум, собрать себя, свои мысли, эмоции и концентрацию и выдать оставшийся прокат на 100000%.

Наверное, тот турнир был самым сложным в моей жизни. Болезнь, отравление, общее давление и хейт людей – все это спровоцировало нервный срыв сразу после проката. Сначала у меня не было никаких эмоций, кроме ощущения, что я подвела Егора. Вся его работа — коту под хвост. А я просто не смогла сделать то, что исправно делаю уже 15 лет. Дальше – резкое осознание и выплеск всех эмоций.

Но ты встаешь, идешь дальше. Прошло два года, но люди не забудут твоего «факапа», цена ошибки очень высока. Ты идешь, снова и снова доказываешь мастерство и бьешься за свое место под солнцем», – написала фигуристка для «Матч ТВ».