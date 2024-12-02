Иван Букин: «Уровень танцев на льду вырос, все ребята молодцы, все работают. Эта конкуренция подготовит к международным стартам»

Степанова и Букин заявили, что рады возросшей конкуренции в танцах на льду.

«Прекрасно относимся к тому, что дуэты начали уравнивать по баллам, это так здорово, потому что в предыдущем сезоне каждый раз нам говорили: «Танцы уже не те, в танцах уже так уровень упал».

Нам было так обидно за наш вид. Очень классно, что у нас есть борьба, соперники, на которых мы тоже смотрим, и у нас нет такого расслабления, которое, наверное, могло бы быть, потому что в любом случае случае при отсутствии международных стартов это для нас огромный плюс», – сказала Александра Степанова .

«Вообще общий уровень танцев на льду вырос, и все ребята молодцы, все работают. Не может быть такого, что нет нигде прогресса. Этот сезон интересный, все об этом говорят, и каждый раз не только нам, но и многим другим людям, которые связаны с фигурным катанием, этот вопрос задают.

В определенной сфере это очень интересно, наверное, нужный в данный момент опыт, который мы все получаем. Эта конкуренция подготовит тебя к международным стартам, и когда мы уже туда выйдем, то там будет попроще, по крайней мере в психологическом плане», – отметил Иван Букин .

«Там не будет попроще, просто та работа, которую мы сейчас выполняем, действительно огромная. С каждым днем растем, с каждым прокатом и стартом. Это очень здорово, потому что наш с Ваней потенциал раскрываем более явно, намного стремительнее, чем, наверное, могли бы делать до этого, если бы не было конкуренции. Мы очень счастливы, что боремся и растем», – добавила Степанова.

Паутина наших танцев на льду: оценки порой растут не из-за мастерства, а потому что надо