Иван Букин: «Мечта о поездке на Олимпиаду у нас со Степановой точно не теряется. Надеемся, что международная федерация «разморозит» нас»
Букин и Александра Степанова представили новый ритм-танец на контрольных прокатах.
«Мы не можем жить без соревнований, это удовольствие. Когда идет долгая подготовка в межсезонье, ты немножко теряешь этот момент. И даже после сезона, когда закончил последний старт, ты уже уставший, тебе хочется отдохнуть.
Ты в этой суматохе немножко выдыхаешься эмоционально и теряешь этот контакт со своей мечтой, с этим кайфом. Межсезонье обычно вялое, но когда прокаты начинаются, ты начинаешь чувствовать этот кайф, и это все возвращается.
Так что все равно мечта о том, что мы поедем на Олимпийские игры, у меня и у Саши точно не теряется. Мы надеемся, что все-таки международная федерация наконец-таки, так сказать, «разморозит» нас.
Чтобы мы все вместе, весь мир снова соревновался, как соревновались мы всю свою историю, всю нашу жизнь», – сказал пятикратный призер чемпионатов Европы.
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