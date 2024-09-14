Иван Букин: «Мечта о поездке на Олимпиаду у нас со Степановой точно не теряется. Надеемся, что международная федерация «разморозит» нас»

Иван Букин рассказал, что мечтает о возвращении на международные старты.

Букин и Александра Степанова представили новый ритм-танец на контрольных прокатах.

«Мы не можем жить без соревнований, это удовольствие. Когда идет долгая подготовка в межсезонье, ты немножко теряешь этот момент. И даже после сезона, когда закончил последний старт, ты уже уставший, тебе хочется отдохнуть.

Ты в этой суматохе немножко выдыхаешься эмоционально и теряешь этот контакт со своей мечтой, с этим кайфом. Межсезонье обычно вялое, но когда прокаты начинаются, ты начинаешь чувствовать этот кайф, и это все возвращается.

Так что все равно мечта о том, что мы поедем на Олимпийские игры, у меня и у Саши точно не теряется. Мы надеемся, что все-таки международная федерация наконец-таки, так сказать, «разморозит» нас.

Чтобы мы все вместе, весь мир снова соревновался, как соревновались мы всю свою историю, всю нашу жизнь», – сказал пятикратный призер чемпионатов Европы.