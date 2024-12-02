Лев Лазарев: «Весной сдавал ОГЭ, сдал каждый предмет на пятерку. Это оказалось не так тяжело, как я думал»
– Как ты отдыхаешь от фигурного катания?
– В этом году мы летом отдыхали почти месяц. Мы с семьей съездили в Таиланд, а до этого я еще ездил в гости к бабушке в Саранск, где готовился к ОГЭ по математике.
– А выходные дни ты как проводишь?
– Гулять хожу, уроки учу. Ничего особенного. Просто не занимаюсь фигурным катанием.
– Как в школе относятся к тому, что ты не ходишь на уроки? Там знают, что ты спортсмен и что ты умеешь делать такие вещи, которые не все умеют?
– Я в школу не хожу, я на семейном обучении, учусь дома. Весь год занимаюсь самостоятельно по всем предметам, а потом в конце года прихожу к директору школы и пишу итоговые контрольные работы по всем предметам. Весной я сдавал ОГЭ, сдал каждый предмет на пятерку. Это оказалось не так тяжело, как я думал.
Вообще-то было не обязательно сдавать ОГЭ на максимальные баллы, потому что, по сути, это переводные экзамены в следующий класс, но я сдал почти все на максимум.
– У тебя уже есть идеи насчет будущей профессии? Это будет связано со спортом?
– Я пока об этом много не думал, наверное, потому что пока не понял, что мне нравится и к чему склонна моя душа. Если честно, я не думаю, что буду тренером. Мне нравятся технические науки, но, куда я буду поступать, я пока не определился.
– У тебя есть мечта?
– Я нечасто мечтаю о чем-то. И вообще не особо люблю мечтать, больше люблю планировать жизнь, – сказал Лазарев.
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