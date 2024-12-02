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Лев Лазарев: «Сальто выглядит зрелищно, украшает программу, но я бы не решился его сделать. Это страшно, надо лететь вниз головой»

Фигурист Лев Лазарев рассказал, что ему было бы страшно делать сальто на льду.

– Как ты относишься к включению в программы такого элемента, как сальто?

– Я смотрю на это с интересом. Такой элемент выглядят зрелищно, украшает программу, но сам я бы не решился сделать сальто.

– Почему?

– Мне кажется, это страшно. Мы на льду вращаемся вокруг своей оси, а тут надо вращаться совсем в иной плоскости – лететь вниз головой. Если ты подпрыгнешь и вдруг передумаешь делать сальто, то исход будет не очень приятным. «Бабочку» тут не сделаешь.

Наверное, на льду сделать сальто еще тяжелее, чем на полу, потому что лед скользкий и приземлиться надо точно на зубцы. Учить этот элемент надо с тем человеком, который сам умеет его делать и знает, как этому научить другого.

– А что насчет прыжка в шпагат? Я знаю, ты делаешь бильман и вообще гнешься, как лоза.

– Ну, не как лоза. Я могу почти сесть на классический шпагат, а на поперечный – нет. А бильман – да, я его вытягиваю спокойно: спина у меня гнется хорошо, – сказал Лазарев в интервью журналу «Московский фигурист».

Хулиганство лучшего фигуриста Европы: настолько сильнее всех, что сделал сальто в прокате

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Московский фигурист»
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Лев Лазарев
мужское катание
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