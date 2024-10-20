Капюшон Валиевой и аэробика: грузинская пара удивила трибьютами
У серебряных призеров Евро-2024 Анастасии Метелкиной и Луки Берулавы яркие трибьют-программы на сезон.
На Гран-при США в Аллене грузинская пара действительно запомнилась.
1. Их короткая посвящена аэробике 80-х под трек Why? от Bronski Beat.
Голубые с розовым трико, повязки на лбу, быстрый темп – выглядит весело и зрелищно, но кое-что сильно напоминает.
А именно – уже легендарный ритм-танец французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона из сезона-2019/20.
Пападакис и Сизерон смело оделись на ритм-танец: у нее – лосины и голубой купальник, у него – спортивки на завязке и розовая майка
Аэробика от Габриэлы и Гийома могла не всем нравиться, но уж равнодушными не оставляла. Французы выиграли с ней очередной финал Гран-при и лидировали на чемпионате Европы, где только ошибка в произвольной помешала забрать титул.
Костюмы схожи, только цвета будто поменялись местами.
Берулава объяснил, почему они выбрали именно такую тему – дело не в Пападакис и Сизероне, а в том, что в прошлом сезоне выстрелила их короткая под Summertime. Так что на этот раз решили продолжить историю с «забавным стилем».
2. В произвольной Анастасия и Лука, наоборот, катают под меланхоличную A Necessary End от группы Saltillo, играя на контрасте.
У Метелкиной здесь необычное черное платье – с длинной юбкой и длинными же рукавами. А в финальной позе фигуристка еще и закрывает лицо капюшоном.
И опять флешбэк: то же самое делала Камила Валиева в послеолимпийской произвольной программе.
Момент с капюшоном у Валиевой – явная отсылка к ее ситуации на Олимпиаде в Пекине, когда пришлось прятаться от журналистов, закрывая лицо после тренировок.
Номер-провокация от Валиевой: отыграла олимпийскую допинг-драму, закрывалась капюшоном (как в Пекине) и плакала
Та программа была рефлексией Камилы на пекинские переживания, но у Метелкиной и Берулавы идея, конечно, другая: здесь куда более мрачная тема, и Анастасия в концовке изображает ангела смерти.
«Обычно смерть воспринимается как что-то плохое. А в нашей истории я нахожусь рядом с ним на протяжении всей его жизни и оберегаю его от неприятностей.
В начале программы Лука – старик с палочкой, а я рядом с ним. Потом я прикасаюсь к нему – и он будто бы начинает молодеть, он отбрасывает палку, начинает двигаться как молодой.
И на протяжении всей программы он молодеет – то есть будто бы все идет в обратном порядке. То ему 50 лет, то уже 30. Где-то мы показываем, что у него свой бизнес, а тут родился ребенок, вот он делает предложение любимой.
И в самом конце он становится мальчиком, который играет с машинкой – и тут я прихожу к нему в последний раз.
Многие говорят, что перед смертью ты видишь всю свою жизнь. Так и происходит. Я делаю щелчок и как бы забираю его с собой. В этот момент я и надеваю капюшон, а он снова становится стариком. И я его забираю с собой», – объясняла Метелкина концепт постановки.
Но все равно тут сложно не искать отсылки, ведь Метелкина и Берулава тренируются в России у Павла Слюсаренко, который, в свою очередь, сотрудничает с Этери Тутберидзе.
Кстати, именно Тутберидзе вместе со Слюсаренко выводила грузинскую пару на Гран-при США и рядом с ними ждала оценок.
Так все-таки что это: осознанный трибьют или простое заимствование яркой детали?
3. Метелкиной и Берулаве не хватило 0,08 балла до третьего места на дебютном этапе Гран-при по взрослым: они шли в тройке после короткой, но наошибались в произвольной и откатились на четвертое итоговое.
И, конечно, расстроились.
«Сейчас нам сложно осознать, что произошло. Мы чувствовали себя очень сильными и подготовленными к этому турниру. Особенно Лука, который обычно очень силен на прыжках, так что мы должны понять, что случилось.
Что касается ошибки на тодесе – мы так никогда не ошибались за все время, что катаемся вместе. Небольшое отставание от бронзовых призеров – это не главное, нам нужно работать над ошибками и улучшаться», – призналась Метелкина.
Следующий этап – Гран-при Японии, который пройдет с 8 по 11 ноября.
Кто лидирует в фигурке без юниоров из России? Двое экс-наших все-таки есть
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Пары
Итоговое положение
1. Рику Миура – Рюичи Кихара (Япония) – 214,23
2. Элли Кам – Дэнни О’Ши (США) – 201,73
3. Алиса Ефимова – Миша Митрофанов (США) – 191,51
4. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 191,43
5. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 184,01
6. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 180,13
Фото: Yohei Osada, Raniero Corbelletti/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид
Да и вообще обе программы ставил хореограф Слюсаренко, а Тутберидзе больше в отработке элементов помогает паре, так что тут все мимо
А вот аэробику эта пара зря выбрала. И уж тем более зря выбрала костюмы, практически идентичные костюмам французов. Честно говоря, не понимаю, о чем думают тренеры, когда повторяют чужую идею вместо того чтобы придумать что-то своё...