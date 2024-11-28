Ромэн Агенауэр о ритм-танце под песню «Распутин»: «Лопарева – русская, и я не вижу причин это прятать»

Ромэн Агенауэр объяснил выбор песни «Распутин» для танца Лопаревой – Бриссо.

«Мы никак не могли решить, подо что ребятам катать ритм-танец. К тому моменту очень много классных композиций были уже разобраны другими парами.

Сначала мы решили взять песни Бриджит Бардо. Это было бы что-то очень французское, при этом проникновенное и небанальное. Но мы не смогли найти песню на финальную часть танца – чтобы там были яркие акценты и драйв.

Так что мы продолжили поиски. Жоффре предложил композицию YMCA, но я был категорически против – не видел их в этой музыке. Но в его списке были песни Boney M. – и тут меня осенило: «Распутин»! Это же гениальная идея: Женя русская, и я не вижу причин это прятать.

К тому же, когда я сел переслушать альбом, то оказалось, что прямо перед «Распутиным» идет трек «Ночной полет на Венеру», который идеально ложится на Лопареву с Бриссо . Вуаля, у меня сложился ритм-танец целиком – без склеек и долгих поисков.

Смешно, но я совершенно не помнил, что «Распутин» заканчивается фразой Oh, those Russians... И вот я дослушиваю трек до конца, слышу эти слова и понимаю: это оно. Мы обязаны взять эту фразу, это же очень прикольно! Подумайте: эти слова не несут никакой негативной окраски, но они дают такое озорное настроение финалу танца.

Мы обсудили с фигуристами, не будет ли это звучать обидно? Но я не вижу причин, почему это может быть так воспринято. Это всего лишь песня. Да, России сейчас нет на соревнованиях – по понятным политическим причинам, но никакой русофобии нет.

Мы взяли эту фразу не для того, чтобы кого-то пнуть или обидеть. Я вообще не понимаю, что в ней обидного? Этой песне почти 50 лет! Так что это вопрос восприятия: при желании обидеться можно на что угодно. Кстати, мне казалось, что в России танец приняли очень хорошо.

Признаюсь, не все наши тренеры сразу согласились с моей идеей оставить эту фразу. Но я был уверен и никаких возражений не слушал, ха-ха.

Но, конечно, я спросил Женю, комфортно ли ей – как русской – кататься под этот трек? Если кто-то и мог сказать «нет», то только она. Но Женя ответила, что ей очень нравится идея взять эту композицию – под нее можно зажечь на льду», – сказал хореограф.

Отмена России в фигурке сорвалась: фразу Oh, those Russians вернут в прокат! Что это вообще было?