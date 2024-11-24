Илья Миронов: «До оценки, чтобы сдать экзамен, мы дотянули. Благодаря Тамаре Москвиной удалось быстро скататься и уже выйти на соревнования»

Илья Миронов сравнил прокат произвольной на Гран-при России с экзаменом.

Сегодня Ясмина Кадырова и Илья Миронов заняли третье место в соревнованиях пар на Гран-при России «Невский лед» в Санкт-Петербурге. На турнире выступали три пары.

Миронов: Когда экзамен сдаешь — чтобы хотя бы троечка была. До оценки, чтобы сдать экзамен, мы дотянули. Благодаря Тамаре Николаевне Москвиной удалось быстро скататься и уже выйти на соревнования. Важно самосовершенствоваться, слона делим по частям. Сначала самосовершенствуемся, а затем достигаем уже другой цели — результата.

Кадырова: В каких-то моментах мы улучшились, в каких-то — нет. Естественно, продолжаем работать, скатываться. Новая пара, не так долго вместе катаемся. Стопроцентно могу сказать, что стали увереннее.

Вполне перед стартом сезона поверили бы в тот факт, что по итогам двух этапов Гран-при будем в призах. У каждого спортсмена есть цели, если нет цели оказаться в призах хотя бы на этапах Гран-при, зачем вообще кататься? Зачем самосовершенствоваться, если нет цели? Должна быть конечная цель, и ты поэтапно к ней идешь.