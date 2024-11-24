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Александр Галлямов: «С психологами я вообще никак не взаимодействую. Зато могу поговорить с родителями»

Фигурист Александр Галлямов не собирается работать с психологом.

«На самом деле я могу рассказать абсолютно все своим родителям. Это как, не знаю, работа с психологом. Я, конечно, с обычными психологами вообще не работаю.

То есть я помню, как-то общался перед чемпионатом мира с психологом. И тогда понял, что мне психолог не нужен. Психолог тоже поняла, что со мной… Тоже сказала: «Ты мне не нужен!» Да, реально, мы друг другу не нужны, и все, каждый действует так, как ему удобно.

Поэтому с психологами я вообще никак не взаимодействую. Зато могу поговорить с родителями, рассказать, что происходило в течение всей недели. Это же и есть семья — делиться своей жизнью, тем, что происходит. И это абсолютно нормально», – сказал чемпион мира в парном катании.

Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: «Давай поговорим об этом»
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