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Французские фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу «oh, those russians» из песни для ритм-танца

Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, представляющие Францию в танцах на льду, обновили свой ритм-танец.

Лопарева и Бриссо выступают под песню Boney M. – Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «oh, those russians» («ох, эти русские»), но прокат фигуристов на Кубке Варшавы завершился словами «oh, those dancers» («ох, эти танцоры»).

На это обратил внимание телеграм-канал «Лутц с полубильмана». В нынешнем сезоне Лопарева и Бриссо ранее показывали ритм-танец с оригиналом текста песни.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лутц с полубильмана»
танцы на льду
logoсборная Франции
Жоффре Бриссо
Евгения Лопарева
Кубок Варшавы
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