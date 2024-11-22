Французские фигуристы Лопарева и Бриссо убрали фразу «oh, those russians» из песни для ритм-танца
Фигуристы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо, представляющие Францию в танцах на льду, обновили свой ритм-танец.
Лопарева и Бриссо выступают под песню Boney M. – Rasputin. В финале этой композиции звучит фраза «oh, those russians» («ох, эти русские»), но прокат фигуристов на Кубке Варшавы завершился словами «oh, those dancers» («ох, эти танцоры»).
На это обратил внимание телеграм-канал «Лутц с полубильмана». В нынешнем сезоне Лопарева и Бриссо ранее показывали ритм-танец с оригиналом текста песни.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал «Лутц с полубильмана»
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