Александра Трусова показала образ с кудрявыми волосами

Фигуристка Александра Трусова сделала новую прическу.

Спортсменка, после свадьбы сменившая фамилию на Игнатова , в совместном с мужем тикток-аккаунте поделилась новым видео, где показала образ с кудрявыми волосами.

«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный