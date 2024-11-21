Александра Трусова показала образ с кудрявыми волосами
Фигуристка Александра Трусова сделала новую прическу.
Спортсменка, после свадьбы сменившая фамилию на Игнатова, в совместном с мужем тикток-аккаунте поделилась новым видео, где показала образ с кудрявыми волосами.
«Не делаю ничего, что бы портило мои волосы». Трусова никогда не стриглась, подражала Рапунцель, красилась в черно-белый и огненный
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: тикток Игнатовых
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