Журанков об оценках Семененко: «Он у нас в России чемпион мира. Мы же как судим, у нас должен быть свой чемпион мира»

Журналист Журанков высказался об оценках фигуриста Евгения Семененко.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили итоги этапа Гран-при России в Москве в подкасте «Ход коньком».

В мужских соревнованиях победу одержал Евгений Семененко , второе место занял Григорий Федоров , третье – Марк Кондратюк .

Журанков: Когда я смотрел «Дюну» Семененко, то для себя понял, что она на его фигуре, длинных руках смотрится как вихрь. Он начинает показывать такой амплитудный вихрь, что это смотрится очень внушительно.

И я отмечаю для себя, в сравнении с Гришей Федоровым, что короткую Семененко отличает разнообразие движений. В произвольной есть вопросы к Семененко, на первые четыре прыжка он заходит с опущенными руками.

А в короткой столько движений, подпрыжки, перевороты, такая энергичная, обалденная дорожка шагов. На контрольных прокатах я не воспринял его “Дюну” в полной мере, но сейчас она начинает играть все сильнее и сильнее за счет энергетики, амплитудности движений.

Боброва: 106,74

Журанков: Он у нас в России чемпион мира. Получает оценки как чемпион мира. Мы же как судим, у нас должен быть свой чемпион мира.

Боброва: На данном этапе – это Семененко. На московском этапе Семененко.