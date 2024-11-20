Боброва о танцах на Гран-при в Москве: «Степанова и Букин вышли и показали всем, где раки зимуют. Я буду за них топить»

Екатерина Боброва заявила, что будет «топить» за Степанову и Букина.

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили итоги этапа Гран-при России в Москве в подкасте «Ход коньком».

В танцах на льду победили Александра Степанова и Иван Букин , Ирина Хавронина и Девид Нарижный стали вторыми.

Журанков : Результат логичный. Если Хавронина/Нарижный опередят Степанову и Букина в ритм-танце – удивляться не стоит. Но они, скорее всего, не обойдут. Это танцы, Александр и Иван – первая пара страны.

Боброва : Этот старт показательный. Степанова и Букин вышли и показали всем, где раки зимуют

Журанков : В произвольном танце – 100%.

Боброва : Я буду топить за Степанову и Букина, потому что они выходят брать свое. Они мастера. Саша говорит, что где-то понервничала, но они все равно делают максимум на данный момент играючи. Улучшаются от соревнования к соревнованию. И берут свое.

Журанков : Хавронина и Нарижный подобрались к ним очень близки в ритм-танце: он у них свежее, быстрее. По произвольному вопросов нет. После драйва Иры и Дэвида создается впечатление, что Саша и Ваня катаются медленнее. Чисто, красиво, но медленнее.