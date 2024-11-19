Алена Косторная: «Может быть, Петросян сейчас по телу чуть легче, чем остальным. Она миниатюрная, но по возрасту не маленькая»

Алена Косторная рассказала о преимуществах Аделии Петросян.

«На самом деле, Аделия выглядит миниатюрной, но по возрасту она не маленькая. Ей, получается, 18 лет должно быть. Это такой возраст, когда ты по голове уже не ребенок. Не знаю, насколько быстро у нее пройдет период адаптации, когда тело меняется. Но по отношению к другим спортсменам они пока ближе всего к моменту завершения этой адаптации.

Объясню, почему. Когда мы вместе катались, я видела ее маму. Мама тоже очень миниатюрная. Мы как раз из разряда тех девочек, у которых мамы еще крошечнее, чем мы. Поэтому ей сейчас, может быть, по голове сложнее, но по телу ей чуть легче, чем остальным. Ну прям чуть-чуть.

Остальные же находятся в сильном пубертате – где руки, где ноги, вообще непонятно, как себя собрать, как свое тело применить к прыжку. И пока это не наладится, им будет тяжело. Аделия сама по себе миниатюрная, поэтому у нее не так сильно это разлаживается», – рассказала Косторная .