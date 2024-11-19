Алена Косторная: «Садкова в Москве просто прыгала программу. Я не заметила от нее отдачи в эмоциональном плане»

Алена Косторная оценила выступление Дарьи Садковой на Гран-при в Москве.

«Мне было очень приятно видеть Аделию Петросян. У нее и прыжковый контент довольно сильный, и там хореография не терялась. Она в принципе очень яркая девочка. Мне очень нравится смотреть на нее.

У ее отрыв 20 баллов от Садковой ? Я объясню почему. Даша исполнила четверные, наконец-то. Слава богу, у нее все получилось. Надеюсь, дальше будет в таком же духе, и она будет двигаться дальше. Но есть огромная, колоссальная разница между тем, как Аделия прыгнула свои ультра-си и дальше катала программу, и как Даша прыгнула свои ультра-си и прыгала дальше программу. И то причем с довольно сильными помарками.

Именно прыгала программу. Я не заметила от Даши именно отдачи такой в эмоциональном плане. Целостности не было, программа распадалась. Элемент, красивая хореография, элемент, красивая хореография – все блоками шло. У Аделии я такого не видела, я видела целую, красивую, хорошую программу с прекрасным спортсменом, который ее исполняет», – рассказала Косторная .