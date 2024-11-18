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Двоеглазова о победе на Гран-при: «Было важно взять реванш – это всегда такой азарт»

Алиса Двоеглазова заявила, что ей было важно взять реванш на Гран-при России.

В ноябре фигуристка выступила на двух этапах соревнований. В Красноярске она заняла второе место, уступив Елене Костылевой, а в Москве одержала победу, опередив ту же соперницу.

«Не было ли больше волнения на этапе в Москве из-за неожиданного участия? Нет на самом деле, наоборот, даже не почувствовала такого волнения, какое было в Красноярске, потому что все быстро-быстро, три дня было, так получилось, что поспокойнее было (в Москве Двоеглазова выступила по замене, о чем узнала за три дня до турнира – Спортс’‘).

Даниил Маркович (Глейхенгауз) и Сергей Викторович (Дудаков) меня настроили, сказали слова наставления, еще арена уютная, она меньше, судьи рядом.

Было ли важно взять реванш и занять первое место на этапе в Москве? Конечно, было важно. Это всегда такой азарт – взять реванш. Здесь думала о своих чистых прокатах, когда выходила на старт, не было такого, что вот надо первое место занять, в основном была настроена на свой прокат, главное сделать все, что ты можешь, и тогда, конечно, удовлетворение будет от места.

Пробую ли контент на тренировках сложнее, чем на этапе в Москве? Пока на данный момент не пробовала, если добавлять прыжок, то нет, но старалась выкатывать два четверных лутца и один тулуп, то есть чуть-чуть посложнее. Это тяжело, потому что лутц очень энергозатратный прыжок», – отметила 16-летняя Двоеглазова.

По словам фигуристки, она мечтает выступить на международных соревнованиях.

«Какая главная мечта в спорте и вне спорта? Вне спорта – чтобы мои близкие, родные, друзья были счастливы, чтобы у них все было хорошо, чтобы мы вместе проводили время. В спорте – это собрать какой-то интересный контент, может, из трех разных четверных – флип, тулуп, лутц, и цели именно в программах, а не какие-то титулы зарабатывать.

Конечно, очень мечтаю попробовать выступить на международной арене, потому что никогда в жизни там не выступала, хотелось бы почувствовать этот соревновательный вайб, мне кажется, что там все по-другому.

Как обстоят дела с четверным флипом? Пока никак, были этапы, подготовка. Он схож с четверным лутцем, может быть, попробую в программу его вставить. Были мысли вставить в этом сезоне, может, после первенства, но я не буду загадывать, будем работать.

С тройным акселем все еще тяжело, с ним не сложилось пока. Я думаю, что здесь в короткой программе это большой риск, лучше сделать акцент на чистоту. А если по взрослым, то там уже можно побороться с ним», – сказала Двоеглазова.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: ТАСС
logoсборная России
чемпионат России среди юниоров
женское катание
logoДаниил Глейхенгауз
Сергей Дудаков
logoАлиса Двоеглазова
Елена Костылева
Красноярье
Мемориал Горшкова
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