Алиса Двоеглазова: «Решили попробовать выступить на этапе Гран‑при, потому что форма была неплохая. Тутберидзе настояла, мы решили ей довериться»

Двоеглазова рассказала, что была «немного не в ресурсе» на Гран-при в Москве.

Алиса Двоеглазова победила на пятом этапе Гран-при России среди юниоров в Москве.

– Неделю назад ты выступила на этапе Гран‑при в Красноярске. Насколько неожиданным для тебя оказалось выступление на этом этапе?

– Прилетела из Красноярска, немного не в ресурсе. Когда вышла на лед, с Этери Георгиевной (Тутберидзе ) все обсудили. Она сказала, как и что. С мамой обсудили чуть позже, дали нам день подумать.

Решили попробовать выступить на этапе Гран ‑при, потому что форма была неплохая. Этери Георгиевна настояла, мы решили ей довериться. Получилось, что получилось.

Лутц уже получше, конечно, есть много недочетов, над которыми нужно еще работать и работать. Я очень рада, что получилось собрать этот контент.

– Между этапами у тебя был день рождения. Удалось ли отметить?

– Мне Этери Георгиевна сообщила о том, что, возможно, поеду на этот этап в мой день рождения, поэтому он прошел немного мимо. Я проснулась в этот день и через 10 минут вспомнила, что у меня день рождения. Родные и близкие поздравляли. Думаю, что еще отметим.

– Какой‑то необычный подарок подарили тебе на день рождения?

– Мама с папой подарили собаку, очень ее хотела. Назвала ее Грейси. Друзья удивляли, всегда разные подарки дарят.

– Этот этап назван в честь А. Г. Горшкова. На соревнованиях в Сочи ты сфотографировалась с ним, это фото оказалось вашим последним.

– Было очень приятно, что мы сфотографировались с ним. Он был очень хорошим человеком. Мне было приятно выступать на соревнованиях в его честь, – сказала фигуристка.