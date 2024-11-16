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Этери Тутберидзе не присутствует на Гран-при России в Москве

Тренер Этери Тутберидзе не присутствует на этапе Гран-при России в Москве.

На этапе «Золотой конек Москвы» выступают подопечные Тутберидзе Аделия Петросян, Дарья Садкова и Даниил Самсонов. Фигуристов выводят на лед Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков. 

Предыдущие этапы российской серии Гран-при по фигурному катанию Тутберидзе также пропустила.

Тутберидзе опять игнорирует Гран-при России, хотя все ее лидеры там. А что для Этери важнее?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sports
logoЭтери Тутберидзе
logoСерия Гран-при России
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