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Кевин Аймо: «В этом сезоне я меньше тренируюсь. Мне важно не возненавидеть фигурное катание и приходить на каток радостным»

Кевин Аймо рассказал, что помогает ему «не возненавидеть» фигурное катание.

Сегодня французский спортсмен занял третье место в короткой программе на Гран-при Финляндии (85,13 балла). Лидирует японец Юма Кагияма (103,97).

«Я доволен прокатом, надеюсь, получилось добавить зрителям хороших эмоций, мне это очень важно. Сегодня в зале были близкие мне люди, и мне было важно прокататься хорошо для них – ей богу, меня это заботило куда сильнее, чем попадание в финал Гран-при.

При этом, конечно, я не буду лукавить – я понимаю, что должен прокатать завтрашнюю произвольную чисто, ведь мысль о финале все равно в моей голове. Он пройдет в Гренобле, в моем родном городе, там я впервые встал на лед, так что будет здорово туда отобраться. Завтра я буду цепляться за каждый балл – рано сдаваться, надо бороться.

Это может показаться сумасшествием, но после Skate America (Гран-при США) я взял отпуск. Поехал в Диснейленд, катался на аттракционах и ни о чем не думал. Мое любимое – орать изо всех сил во время свободного падения. Это здорово помогает выпустить все негативные эмоции и стресс, советую всем, ха-ха.

Прошлый сезон научил меня, что нельзя фокусироваться только на соревнованиях, надо успевать жить обычной жизнью, искать положительные эмоции и радоваться каждому дню. У меня было 4 месяца плотной подготовки к сезону, я могу позволить себе переключиться на несколько дней, а потом три недели готовиться к следующему турниру.

С недавних пор я работаю с новым психологом, и это очень помогает. У нас было 7 сессий за последний месяц, он здорово помог мне в подготовке к Skate America, надеюсь, здесь это тоже будет заметно.

В этом сезоне я меньше тренируюсь: у меня всего 2 тренировки по 45 минут в день. Да, я понимаю, может показаться, что это немного, но я выкладываюсь на 200 процентов, поверьте. В моем случае такая схема работает, мне важно не возненавидеть фигурное катание и по-прежнему приходить на каток радостным.

Важно работать в удовольствие, а не потому, что ты кому-то что-то обязан. Я наслаждаюсь спортом и своей жизнью. Да, я чувствую, что молодое поколение подпирает, и мысли о «пенсии» приходят на ум все чаще, но впереди Олимпиада – и это большая цель. Останусь ли я до следующих Игр – домашних, в Ницце? Не думаю, хотя кто знает. Может, возьму после Милана паузу, а потом вернусь», – передает слова Аймо корреспондент Sports Майя Багрянцева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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logoФинал Гран-при по фигурному катанию
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мужское катание
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logoКевин Аймо
этап Гран-при в Финляндии
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