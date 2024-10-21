Феерия эмоций на льду: он едва не бросил фигурку, а теперь обыграл Малинина

У Кевина Аймо безумный по контрастам месяц: француз прошел путь от четырех падений и 28 баллов за технику до победы (локальной) над Ильей Малининым на Гран-при США.

Вот это воля!

● Проблемы у Кевина начались далеко не в сентябре – он сорвался еще почти год назад в финале Гран-при, а потом продолжил пике на декабрьском чемпионате Франции, когда в произвольной умудрился набрать всего на 0,73 балла больше, чем в короткой.

Аймо заваливал все – от простых прыжков до вращений. На чемпионат Европы-2024 Кевин отправился в разобранном состоянии и закономерно стал 31-м из 32 участников после короткой.

Срыв французского топ-фигуриста на Евро: ошибался так много, что забил на программу

Отрицать кризис было бессмысленно – Аймо досрочно завершил сезон, чтобы разобраться в себе. В первую очередь – в психологии.

● Вот его откровенное послание болельщикам из прошлой зимы: «Жить с ощущением, что я никогда не оправдаю всех своих ожиданий, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о слишком большом.

Учиться прислушиваться к себе и давать себе время, необходимое для заживления ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу смотреть на них без чувства стыда. Расти, превосходить себя, любить, двигаться вперед.

Это то, чему спорт учил меня с самого детства, и иногда я склонен забывать об этом. Быть способным оглядываться назад, дорожить тем, чего я достиг, ценить настоящий момент и смотреть в будущее.

Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться быть собой.

Сегодня я сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог проявить себя как спортсмен и жить как человек».

● Кевин пришел в себя уже в конце марта, а в этот сезон явно входил с настроем вернуться на топ-уровень: все-таки бронза финала Гран-при и четвертое место на ЧМ-2023 – это очень серьезно.

Но пролог не задался. Первый старт – бэшка Master’s de Patinage в Виллар-де-Лансе. И опять все то же самое – 4 падения в произвольной и всего 28,96 балла за технику. Полный провал.

Стоит ли продолжать, если ну настолько не идет?

И вот дебютный в сезоне этап Гран-при – Skate America. Короткую Кевин откатал без особых ошибок, но немного уступил конкурентам: Илье Малинину, Као Миуре и Нике Эгадзе. Не в призах, но для Аймо уже почти победа:

«Я так счастлив. В последний раз, когда я проходил через пресс-зону, мне было так одиноко. В январе я не знал, зачем вставать с кровати. Фигурное катание спасло меня. Хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена, за то, что они так сильно помогли мне и дали почувствовать, что меня любят.

Я поставил эту программу за час с командой, это получилось само собой. А еще сегодня я почувствовал себя единым целым со своими коньками».

● А в произвольной Аймо выдал прокат жизни. Два четверных, триксель: контент не суперсложный, но все чисто (кроме неясного ребра на флипе) и личный рекорд по баллам – 190,84.

Набрал даже больше, чем Малинин (190,43)!

Дальше – феерия эмоций. Сначала слезы на льду:

Потом – объятия с рыдающими тренерами:

Трудное ожидание оценок:

И взрыв счастья:

А вот ощущения после проката: «Я так горжусь и не знаю, как мне это удалось сегодня. У меня нет слов, я так счастлив. Не знаю, как я это сделал. Знаю только, что я много работал, очень много. Я пытался дышать и быть собой.

В следующий раз хочу показать все крутые переходы, которые мы сделали в этой программе. Я никогда в жизни не чувствовал себя более здоровым, чем сегодня.

За последний год я многое изменил в тренировках и в себе. Раньше я тренировался по 3 часа в день на льду, теперь – два раза по 40 минут на льду, плюс много занимаюсь вне льда. Я много тренируюсь самостоятельно в Швейцарии, в Лозанне. Очень благодарен конькобежному клубу Лозанны за то, что мне дали возможность кататься там» .

По сумме Аймо все равно проиграл Малинину, но второе место на Гран-при после черной полосы и шага от завершения карьеры – круче любой победы.

Главный вопрос – не сорвется ли снова?

Гран-при по фигурному катанию

1-й этап

Skate America

Аллен, США

Мужчины

Итоговое положение

1. Илья Малинин (США) – 290,12

2. Кевин Аймо (Франция) – 282,88

3. Као Миура (Япония) – 278,67

4. Ника Эгадзе (Грузия) – 261,71

5. Денис Васильев (Латвия) – 251,47

6. Коширо Шимада (Япония) – 219,68

Фото: eastnews.ru /GEOFF ROBINS