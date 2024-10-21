Феерия эмоций на льду: он едва не бросил фигурку, а теперь обыграл Малинина
У Кевина Аймо безумный по контрастам месяц: француз прошел путь от четырех падений и 28 баллов за технику до победы (локальной) над Ильей Малининым на Гран-при США.
Вот это воля!
● Проблемы у Кевина начались далеко не в сентябре – он сорвался еще почти год назад в финале Гран-при, а потом продолжил пике на декабрьском чемпионате Франции, когда в произвольной умудрился набрать всего на 0,73 балла больше, чем в короткой.
Аймо заваливал все – от простых прыжков до вращений. На чемпионат Европы-2024 Кевин отправился в разобранном состоянии и закономерно стал 31-м из 32 участников после короткой.
Срыв французского топ-фигуриста на Евро: ошибался так много, что забил на программу
Отрицать кризис было бессмысленно – Аймо досрочно завершил сезон, чтобы разобраться в себе. В первую очередь – в психологии.
● Вот его откровенное послание болельщикам из прошлой зимы: «Жить с ощущением, что я никогда не оправдаю всех своих ожиданий, никогда не буду достаточно хорош, никогда не сделаю достаточно. Страх потерпеть неудачу и мечтать о слишком большом.
Учиться прислушиваться к себе и давать себе время, необходимое для заживления ран. Я не хочу забывать эти шрамы. Я хочу смотреть на них без чувства стыда. Расти, превосходить себя, любить, двигаться вперед.
Это то, чему спорт учил меня с самого детства, и иногда я склонен забывать об этом. Быть способным оглядываться назад, дорожить тем, чего я достиг, ценить настоящий момент и смотреть в будущее.
Это не конец чего-то, а просто начало чего-то еще более прекрасного. Я больше не хочу стыдиться быть собой.
Сегодня я сосредоточен на том, чтобы вернуть свое психическое здоровье в центр внимания, чтобы я мог проявить себя как спортсмен и жить как человек».
● Кевин пришел в себя уже в конце марта, а в этот сезон явно входил с настроем вернуться на топ-уровень: все-таки бронза финала Гран-при и четвертое место на ЧМ-2023 – это очень серьезно.
Но пролог не задался. Первый старт – бэшка Master’s de Patinage в Виллар-де-Лансе. И опять все то же самое – 4 падения в произвольной и всего 28,96 балла за технику. Полный провал.
Стоит ли продолжать, если ну настолько не идет?
И вот дебютный в сезоне этап Гран-при – Skate America. Короткую Кевин откатал без особых ошибок, но немного уступил конкурентам: Илье Малинину, Као Миуре и Нике Эгадзе. Не в призах, но для Аймо уже почти победа:
«Я так счастлив. В последний раз, когда я проходил через пресс-зону, мне было так одиноко. В январе я не знал, зачем вставать с кровати. Фигурное катание спасло меня. Хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживали меня как в хорошие, так и в плохие времена, за то, что они так сильно помогли мне и дали почувствовать, что меня любят.
Я поставил эту программу за час с командой, это получилось само собой. А еще сегодня я почувствовал себя единым целым со своими коньками».
● А в произвольной Аймо выдал прокат жизни. Два четверных, триксель: контент не суперсложный, но все чисто (кроме неясного ребра на флипе) и личный рекорд по баллам – 190,84.
Набрал даже больше, чем Малинин (190,43)!
Дальше – феерия эмоций. Сначала слезы на льду:
Потом – объятия с рыдающими тренерами:
Трудное ожидание оценок:
И взрыв счастья:
А вот ощущения после проката: «Я так горжусь и не знаю, как мне это удалось сегодня. У меня нет слов, я так счастлив. Не знаю, как я это сделал. Знаю только, что я много работал, очень много. Я пытался дышать и быть собой.
В следующий раз хочу показать все крутые переходы, которые мы сделали в этой программе. Я никогда в жизни не чувствовал себя более здоровым, чем сегодня.
За последний год я многое изменил в тренировках и в себе. Раньше я тренировался по 3 часа в день на льду, теперь – два раза по 40 минут на льду, плюс много занимаюсь вне льда. Я много тренируюсь самостоятельно в Швейцарии, в Лозанне. Очень благодарен конькобежному клубу Лозанны за то, что мне дали возможность кататься там» .
По сумме Аймо все равно проиграл Малинину, но второе место на Гран-при после черной полосы и шага от завершения карьеры – круче любой победы.
Главный вопрос – не сорвется ли снова?
Гран-при по фигурному катанию
1-й этап
Skate America
Аллен, США
Мужчины
Итоговое положение
1. Илья Малинин (США) – 290,12
2. Кевин Аймо (Франция) – 282,88
3. Као Миура (Япония) – 278,67
4. Ника Эгадзе (Грузия) – 261,71
5. Денис Васильев (Латвия) – 251,47
6. Коширо Шимада (Япония) – 219,68
Фото: eastnews.ru/GEOFF ROBINS
Просто зашёл посмотреть зачем кто-то на фотошопе прилепил голову Эмерика Ляпорта человеку в танцевальном костюме, а тут вообще другое.
Извините, ошибся.