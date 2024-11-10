Устенко о произвольном танце: «Не без изъянов, но мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы катать без изъянов»
Миронова и Устенко оценили прокат произвольного танца на Гран-при в Красноярске.
Сегодня Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при России «Красноярье». Победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебро.
Миронова: Мы рады этой медали, хоть это и не видно по нашим лицами. Прокат неидеальный.
Устенко: Это было лучше, чем на контрольных прокатах. Не без изъянов, но мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы катать без изъянов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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