Устенко о произвольном танце: «Не без изъянов, но мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы катать без изъянов»

Миронова и Устенко оценили прокат произвольного танца на Гран-при в Красноярске.

Сегодня Екатерина Миронова и Евгений Устенко стали третьими в танцах на льду на этапе Гран-при России «Красноярье». Победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Василиса Кагановская и Максим Некрасов завоевали серебро.

Миронова: Мы рады этой медали, хоть это и не видно по нашим лицами. Прокат неидеальный.

Устенко: Это было лучше, чем на контрольных прокатах. Не без изъянов, но мы пока не выиграли Олимпиаду, чтобы катать без изъянов.