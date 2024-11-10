Сакамото о победе на Гран-при: «Я по-хорошему «завелась». Тренеры воодушевили меня, и я смогла все преодолеть»
Каори Сакамото поделилась эмоциями после победы на Гран-при Японии.
Этап соревнований завершился 9 ноября. На женском пьедестале оказались японские фигуристки: Сакамото (231,88), Моне Чиба (212,54) и Юна Аоки (195,07).
«Я по-хорошему «завелась» [перед турниром]. Не знаю почему, но присутствовала уверенность, что я буду собой довольна.
Хотелось вызвать улыбки на лицах зрителей и судей. Мне удались хорошие прыжки, а на хореографической последовательности в самом конце мне было уже реально тяжело физически. Но тренеры воодушевили меня и я смогла все преодолеть.
Я так обрадовалась своему выступлению, что не сдерживала эмоции», – сказала Сакамото.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Golden Skate
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