Любовь Рубцова: «Я уже выполняла четверные лутц, риттбергер, тулуп. Риттбергер выезжаю почти стабильно, но он у меня в большой недокрут»

Любовь Рубцова рассказала, какие четверные тренируется прыгать.

Фигуристка тренируется в академии Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

«Я выполняла уже четверные лутц, риттбергер, тулуп, помогает Евгений Викторович. Сейчас несложно, в отличие от первой пары месяцев. Хотела бы усложнить программу по сезону? Желательно да, я уже накатываю более сложную программу, но пока что решили в этот раз [выступать на этапе юниорского Гран-при в Казани] с двумя акселями.

Четверной риттбергер выезжаю почти стабильно, но он у меня в большой недокрут. У кого-то получаются сразу чистые прыжки, мне же нужно раз сто прыгнуть в недокрут, чтобы потом докрутить. Если очень хорошая тренировка, то могу прыгать четверные все время льда, которое длится час и пятнадцать минут.

Помогло ли участие в ледовом шоу перед соревнованиями или отвлекло? Мне кажется, что немного помогло, мы там выходили без разминки, выполняла прыжки, тройной аксель. Мне это в плюс пошло, сил не отняло», – сказала фигуристка.