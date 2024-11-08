Евгения Лопарева: «То, что ты катаешься в Монреале, еще не значит, что ты автоматически становишься спортсменом высокого уровня»

Французская фигуристка Лопарева рассказала о тренировках в академии Монреаля.

Евгения Лопарева выступает в дуэте с Жоффре Бриссо .

– Насколько велика роль в вашем прогрессе танцевальной академии Монреаля?

– Она ключевая. Важным фактором в принятии решения о переходе было желание тренироваться вместе с лучшими. Когда ты катаешься среди лучших, это влияет и на тебя. Все работает на подкорке. Помню первые тренировки, когда мы только приехали в Монреаль, было очень волнительно кататься рядом с такими спортсменами. Спарринг дал и дает нам неоценимый опыт.

Когда ты тренируешься каждый день бок о бок практически со всеми своими конкурентами и приезжаешь на соревнования, где рядом с тобой все те же самые люди, которые тебя каждый день окружают, уже нет такого волнения и стресса. Ты их хорошо всех знаешь, знаешь их программы, это большой плюс во многих отношениях.

– Какие у вас отношения с другими парами в группе? Когда на одном катке собирается столько сильных пар, это взрывоопасно.

– У нас здоровая конкуренция, натянутых отношений ни с кем нет. Я точно не ощущаю негатива. К тому же с нами работает психолог, она проводит для группы специальные семинары на тему здорового спорта.

Размышляем, как надо себя вести с соперниками, что ты впускаешь в свой личный круг, от чего, наоборот, хотел бы отгородиться. В группе все люди взрослые и мотивированные, прекрасно понимают, что и зачем делают. При этом друг друга поддерживают, желают удачи. А на соревнованиях все зависит от того, как оценят судьи.

– Поменялось отношение судей к вам после перехода в академию Монреаля? Танцы на льду – субъективный вид, и принадлежность к такой школе наверняка играет свою роль.

– Лично я не ощутила изменений в отношении к нашей паре от судей сразу после перехода. То, что ты катаешься в Монреале, еще не значит, что ты автоматически становишься спортсменом высокого уровня. В Монреаль приходят, чтобы стать лучше, а не для того, чтобы подтвердить, что ты уже идеальный атлет, смотреть на себя и радоваться, – сказала Лопарева.