Голубева и Мур снялись с этапа Гран-при в Финляндии из-за восстановления партнерши после ковида

Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур снялись этапа Гран-при в Финляндии.

Этап соревнований пройдет в Хельсинки с 15 по 17 ноября. Голубева и Мур , выступающие в паре за сборную Австралии, ранее взяли бронзу на Гран-при Канады.

«Всем привет, у меня плохие новости. К сожалению, из-за состояния моего здоровья нам придется сняться с предстоящего Гран-при в Хельсинки. На прошлой неделе я заболела ковидом, и это сильно повлияло на мою способность тренироваться и готовиться к соревнованиям.

Благодарю всех за поддержку❤️ и желаю удачи каждому, кто будет выступать на Гран-при в Хельсинки💪, откатайте хорошо за нас обоих 😄», – написала Голубева в соцсети.