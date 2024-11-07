Голубева и Мур снялись с этапа Гран-при в Финляндии из-за восстановления партнерши после ковида
Анастасия Голубева и Гектор Гиотопулос Мур снялись этапа Гран-при в Финляндии.
Этап соревнований пройдет в Хельсинки с 15 по 17 ноября. Голубева и Мур, выступающие в паре за сборную Австралии, ранее взяли бронзу на Гран-при Канады.
«Всем привет, у меня плохие новости. К сожалению, из-за состояния моего здоровья нам придется сняться с предстоящего Гран-при в Хельсинки. На прошлой неделе я заболела ковидом, и это сильно повлияло на мою способность тренироваться и готовиться к соревнованиям.
Благодарю всех за поддержку❤️ и желаю удачи каждому, кто будет выступать на Гран-при в Хельсинки💪, откатайте хорошо за нас обоих 😄», – написала Голубева в соцсети.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: инстаграм Анастасии Голубевой
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