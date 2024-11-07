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Елизавета Худайбердиева: «Сегодня все понимают: танцы на льду — сложно, почетно и красиво. Раньше уйти в танцы приравнивалось к наказанию и посвящению в лохи»

Худайбердиева сказала, что раньше переход в танцы на льду считался наказанием.

«Я рада, что сегодня и родители, и тренеры понимают: танцы на льду — это очень сложно, почетно и красиво. В начале 2010-х уйти в танцы приравнивалось к наказанию и посвящению в лохи.

Считалось, что сложности в этом виде фигурного катания не было никакой и идут туда только неудачники. Отчасти поэтому, лет десять назад был дичайший дефицит мальчиков. Борьба за партнеров и даже тренерские «перепродажи» процветали очень успешно. Сейчас же подобное случается гораздо реже.

В середине ноября у меня юбилей — десять лет в танцах на льду. Это десять сезонов «Санта-Барбары», клянусь! И каждая серия с таким твистом сценария, что из уст вырывается только фраза из советского кино: не может быть!

Сериал-мелодрама. Такому простишь любые измены, предательства, смены персонажей, ночные премьеры и плохой закадровый перевод на русский. Но он навсегда в сердце, самый любимый. Как и я по сей день, любите и влюбляйтесь в танцы на льду, потому что это самые настоящие эмоции и самая реальная жизнь», – рассказала Елизавета Худайбердиева.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
logoсборная России
танцы на льду
logoЕлизавета Худайбердиева
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