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Самохин об уходе Худайбердиевой и Базина: «Характерная для наших танцев ситуация – каждый хочет оставаться у наставника единственной звездой»

Тренер Денис Самохин назвал причину ухода Худайбердиевой и Базина из его группы.

В апреле 2023 года Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли тренироваться к Александру Жулину.

– Когда спортсмены такого уровня уходят к другому специалисту, не бьет ли это по самооценке? По внутреннему ощущению себя как профессионала?

– Я отнесся к решению Лизы и Егора спокойно. Естественно, разговаривали с ребятами, когда собирались брать к себе Хавронину и Нарижного. Егор отреагировал абсолютно нормально, даже был рад, что появится дополнительная конкуренция, а вот Лиза промолчала, вообще ничего не сказала на этот счет.

И мы с тренерами уже тогда поняли, что возможны разные варианты дальнейшего развития событий, скажем так.

– То есть со стороны фигуристки возникла банальная ревность?

— Скорее, это достаточно характерная для отечественных танцев ситуация: каждый хочет оставаться у наставника единственной звездой.

К сожалению, у нас нет такого количества льда, которое позволяло бы работать со всеми индивидуально, как это делается в том же Монреале, чтобы сильные дуэты не пересекались.

Прекрасно видел, как развивается ситуация, понимал, как её воспринимают подопечные: только что ты был один – и вдруг рядом появляется пара, точно так же претендующая на тренерское внимание.

Какое-то количество времени (где-то больше месяца) Лиза с Егором с этим мирились, но все мы чувствовали, как что-то назревает. Претензии в данном отношении так и не были нам озвучены, но я так понял, причина ухода Лизы и Егора крылась именно в этом, – сказал Самохин. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
logoсборная России
танцы на льду
logoЕгор Базин
logoЕлизавета Худайбердиева
Денис Самохин
logoДевид Нарижный
logoИрина Хавронина
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