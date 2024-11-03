Худайбердиева о российском фигурном катании: «Парни творят какой-то фурор. Огромная гордость за ребят, которые работают и мотивируют нас всех»

Елизавета Худайбердиева оценила, как проходит сезон у фигуристов в России и мире.

– У нас какой‑то фурор творят парни! Огромная гордость за ребят, которые работают и в какой‑то степени мотивируют нас всех. Смотреть, как они такое вытворяют – в хорошем смысле слова – прямо очень приятно.

Есть некий спад в парном катании: не в качестве, а в плане количества участников. В Казани всего две пары заявлены, пусть и высочайшего уровня. Заболели там все что ли? Странно получилось, конечно.

Танцоры… Говорили пару сезонов назад, мол, кризис. Сейчас у нас не все пары пускают, потому что места не хватает. Так что кризис если и был, то миновал. Хотя мы говорили, что никакого кризиса. Огромная конкуренция в танцах на льду, и много‑много пар. Так что здорово!

В мире сезон фигурного катания для танцоров стартовал неожиданно. Сейчас на французском этапе фавориты из‑за ошибок проиграли.

Пользуясь случаем, поздравляю Женю Лопареву, с которой я начинала, с пяти лет вместе катались, росли. Сначала были в российской сборной в танцах на льду, потом Женька стала выступать за Францию.

Я рада видеть, как они (с Жоффре Бриссо) развиваются. Завидно чуть-чуть, конечно, что есть возможность соревноваться, но Женя это абсолютно точно заслуживает, и я очень рада, что они прогрессируют.

– Когда времена наладятся и мы вернемся к международным соревнованиям, парни смогут навязать борьбу тому же Малинину?

– Когда все наладится, я думаю, там подрастет еще более сильное поколение, наши парни, которые сейчас разрывают, поведут за собой более молодых. Они все же уже достаточно взрослые на самом деле.

Женя Семененко, Петя Гуменник , Марк Кондратюк – это не 16-17-летние ребята. Наши лидеры мотивируют следующее поколение развиваться, а не грустить. И это следующее поколение абсолютно точно уже будет на международных соревнованиях, – сказала чемпионка России в танцах на льду.

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