Худайбердиева о российском фигурном катании: «Парни творят какой-то фурор. Огромная гордость за ребят, которые работают и мотивируют нас всех»
– У нас какой‑то фурор творят парни! Огромная гордость за ребят, которые работают и в какой‑то степени мотивируют нас всех. Смотреть, как они такое вытворяют – в хорошем смысле слова – прямо очень приятно.
Есть некий спад в парном катании: не в качестве, а в плане количества участников. В Казани всего две пары заявлены, пусть и высочайшего уровня. Заболели там все что ли? Странно получилось, конечно.
Танцоры… Говорили пару сезонов назад, мол, кризис. Сейчас у нас не все пары пускают, потому что места не хватает. Так что кризис если и был, то миновал. Хотя мы говорили, что никакого кризиса. Огромная конкуренция в танцах на льду, и много‑много пар. Так что здорово!
В мире сезон фигурного катания для танцоров стартовал неожиданно. Сейчас на французском этапе фавориты из‑за ошибок проиграли.
Пользуясь случаем, поздравляю Женю Лопареву, с которой я начинала, с пяти лет вместе катались, росли. Сначала были в российской сборной в танцах на льду, потом Женька стала выступать за Францию.
Я рада видеть, как они (с Жоффре Бриссо) развиваются. Завидно чуть-чуть, конечно, что есть возможность соревноваться, но Женя это абсолютно точно заслуживает, и я очень рада, что они прогрессируют.
– Когда времена наладятся и мы вернемся к международным соревнованиям, парни смогут навязать борьбу тому же Малинину?
– Когда все наладится, я думаю, там подрастет еще более сильное поколение, наши парни, которые сейчас разрывают, поведут за собой более молодых. Они все же уже достаточно взрослые на самом деле.
Женя Семененко, Петя Гуменник, Марк Кондратюк – это не 16-17-летние ребята. Наши лидеры мотивируют следующее поколение развиваться, а не грустить. И это следующее поколение абсолютно точно уже будет на международных соревнованиях, – сказала чемпионка России в танцах на льду.
Взлет фигурки в России: парни вколачивают прыжки на уровне Малинина – даже новички
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