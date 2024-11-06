Михаил Шайдоров: «Урманов делает все, чтобы я становился лучше, у нас очень хороший «коннект», двигаемся вместе вперед»
На Гран-при Франции Шайдоров стал первым в истории фигуристом, исполнившим каскад тройной аксель – четверной тулуп.
«Каскад решил добавить в программу еще в позапрошлом сезоне, но, к сожалению, тогда не хватало подготовки и формы, чтобы исполнять его и чтобы при этом не разваливались другие элементы.
В этом году поставил себе цель выполнить его. У меня это получилось, я очень рад и в дальнейшем тоже буду стараться оставлять его в программе и в течение сезона модернизировать техничную и артистичную части», – сказал казахстанский фигурист.
– C Алексеем Евгеньевичем работаем вместе уже шесть лет, раньше приезжал к нему на сборы. Теперь с ним уже как отец с сыном. Он как мой главный тренер делает все, чтобы я становился лучше, у нас очень хороший «коннект», хорошо друг друга понимаем, хорошо коммуницируем, находим компромиссы, двигаемся вместе вперед, и я рад, что рядом со мной находится такой профессиональный и прекрасный тренер.
– Какие планы по следующему этапу?
– К следующему этапу буду готовиться в Алма‑Ате, будем улучшать артистическую часть, техническую часть, чтобы у судей не было повода ставить оценки ниже, чем это было в Анже. Буду плотно работать, чтобы результат на этапе в Китае был лучше, чем во Франции, – добавил Шайдоров.
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