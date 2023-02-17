Михаил Шайдоров: «Мы с Урмановым идем плечом к плечу. Буквально как папа с сыном»

Теги Алексей Урманов сборная Казахстана мужское катание Михаил Шайдоров Фигурное катание

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров рассказал об отношениях со своим тренером, олимпийским чемпионом Алексеем Урмановым.

– Как вам работается с Алексеем Урмановым?

– Мы с ним сотрудничаем с 2018 года. Перед этим я дважды был у него на сборах. Кстати, в Америке мы с ним вспоминали об этом. Алексей Евгеньевич говорил: «Помнишь, как ты в 2017 году не умел делать вообще ничего, абсолютно?» А я ответил: «Да, Алексей Евгеньевич, я все это прекрасно помню», ха-ха. Так мы и идем с ним плечом к плечу. Буквально как папа с сыном.

– Ваш папа участвует в тренировочном процессе?

– Конечно, периодически он что-то подсказывает. Но серьезно в процессе не участвует. У Алексея Евгеньевича достаточно большая команда. Но из-за всех проблем, которые сейчас присутствуют, я не мог кататься на их льду. Тем не менее стараемся плотно сотрудничать со всеми тренерами – ОФП, хореографом и другими.

– Вы говорили, что работа с Урмановым вас вдохновила на дальнейшую карьеру в фигурном катании. А прокаты самого Алексея Евгеньевича видели?

– Конечно, видел. Но это было достаточно давно. Мы уже тогда работали вместе. Бывало такое, что по ходу тренировки вспоминал какой-нибудь шаг, который Алексей Евгеньевич делал в своих программах, и пытался повторить его. Некоторые элементы его хореографии присутствуют в моих программах, – сказал Шайдоров.

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1 комментарий

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Настя Розова
Надеюсь, что Мишенька закрепится в топе. Пятое место на ЧЧК — это для первого раза не так уж и плохо. Денис Тен на своем первом ЧЧК был девятым, а на мире — восьмым. И далеко пошел. Главное, чтобы казахская федерация на него слишком много ожиданий не вешала, как наша на Коляду после его четвертого места на мире 2016 года.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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