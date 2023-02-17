Шайдоров об отстранении россиян: «Обидно за фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне. Не могу сказать, что это хорошо или плохо»

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался об отстранении россиян от международных стартов.

– Не могу не спросить про российских фигуристов. Как вы считаете, правильно ли было отстранять их?

– Все-таки не мне решать, правильно это или нет. Я за этим не особо слежу, честно скажу. Но считаю, что все те структуры, которые занимаются организацией спортивных соревнований, не могут делать что-то не так.

Конечно же, мне обидно за тех фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне.

Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Я не обладаю теми ресурсами, которыми располагают спортивные организации. Они знают больше, чем я. И делают так, как считают нужным.

– Стоит ли спортсменам выступать под нейтральным флагом?

– Если у них будет такая возможность – то они ею воспользуются, конечно же, – сказал Шайдоров.