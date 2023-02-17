Шайдоров об отстранении россиян: «Обидно за фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне. Не могу сказать, что это хорошо или плохо»

Теги сборная России сборная Казахстана мужское катание Михаил Шайдоров Фигурное катание

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров высказался об отстранении россиян от международных стартов.

– Не могу не спросить про российских фигуристов. Как вы считаете, правильно ли было отстранять их?

– Все-таки не мне решать, правильно это или нет. Я за этим не особо слежу, честно скажу. Но считаю, что все те структуры, которые занимаются организацией спортивных соревнований, не могут делать что-то не так.

Конечно же, мне обидно за тех фигуристов, которые сейчас не выступают на мировом уровне.

Я не могу сказать, что это хорошо или плохо. Я не обладаю теми ресурсами, которыми располагают спортивные организации. Они знают больше, чем я. И делают так, как считают нужным.

– Стоит ли спортсменам выступать под нейтральным флагом?

– Если у них будет такая возможность – то они ею воспользуются, конечно же, – сказал Шайдоров.

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2 комментария

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N-fox
"Я ничего не знаю, я никуда не летаю"
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Маргарита В Сафронова
В том- то и дело, что очень многие наши фигуристы выступают выше мирового уровня.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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