Марко Фаббри: «Думаю, это было худшее выступление в нашей карьере. Это все, что я могу сказать»
Марко Фаббри назвал выступление на Гран-при во Франции худшим в карьере.
Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри допустили ряд ошибок в произвольном танце на этапе Гран-при во Франции и заняли на турнире итоговое второе место. Победили французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо.
«Мне правда нечего сказать. Думаю, это было худшее выступление в нашей карьере.
Мы боролись на комбинированной поддержке. Допустили много ошибок почти на всех элементах. А потом я упал на шагах. Это все, что я могу сказать на данный момент», – сказал Фаббри.
Опубликовала: Мария Величко
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