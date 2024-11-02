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Марко Фаббри: «Думаю, это было худшее выступление в нашей карьере. Это все, что я могу сказать»

Марко Фаббри назвал выступление на Гран-при во Франции худшим в карьере.

Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри допустили ряд ошибок в произвольном танце на этапе Гран-при во Франции и заняли на турнире итоговое второе место. Победили французы Евгения Лопарева и Жоффре Бриссо. 

«Мне правда нечего сказать. Думаю, это было худшее выступление в нашей карьере. 

Мы боролись на комбинированной поддержке. Допустили много ошибок почти на всех элементах. А потом я упал на шагах. Это все, что я могу сказать на данный момент», – сказал Фаббри. 

Опубликовала: Мария Величко
танцы на льду
logoГран-при Франции
logoсборная Италии по фигурному катанию
Марко Фаббри
Шарлен Гиньяр
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