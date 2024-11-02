Бойкова о кризисе в парном фигурном катании: «Он есть во всем мире, это нельзя не замечать»

Бойкова и Козловский высказались о кризисе в парном фигурном катании.

Бойкова: Он есть во всем мире, это нельзя не замечать. Понятное дело, что сейчас подрастает новое поколение, но даже смотря на новое юниорское поколение, мы с Димой замечаем, что когда мы приходили в юниоры, конкуренция была выше. Чтобы попасть в сборную, надо было очень постараться.

Козловский: Когда мы с Сашей начинали, я помню, на нашем первом Skate Canada были два чистых проката, мы заняли четвертое место. В том же сезоне на чемпионате мира показали два прекрасных чистых проката, заняли шестое место.

Сейчас приезжает российская пара, выступающая за другую страну, и становится второй на этапе Гран-при. Вы серьезно, что ли? И вы хотите сказать, что мы двигаемся в правильном направлении, что международное парное катание в порядке?