Бойкова о кризисе в парном фигурном катании: «Он есть во всем мире, это нельзя не замечать»
Бойкова и Козловский высказались о кризисе в парном фигурном катании.
Бойкова: Он есть во всем мире, это нельзя не замечать. Понятное дело, что сейчас подрастает новое поколение, но даже смотря на новое юниорское поколение, мы с Димой замечаем, что когда мы приходили в юниоры, конкуренция была выше. Чтобы попасть в сборную, надо было очень постараться.
Козловский: Когда мы с Сашей начинали, я помню, на нашем первом Skate Canada были два чистых проката, мы заняли четвертое место. В том же сезоне на чемпионате мира показали два прекрасных чистых проката, заняли шестое место.
Сейчас приезжает российская пара, выступающая за другую страну, и становится второй на этапе Гран-при. Вы серьезно, что ли? И вы хотите сказать, что мы двигаемся в правильном направлении, что международное парное катание в порядке?
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости