Александр Жулин: «Валиева сможет вернуться в спорт, но нужна мотивация. Если не будет международных стартов, то она вряд ли вернется»

Жулин считает, что Валиева может вернуться в спорт в случае допуска россиян на международную арену.

Срок дисквалификации фигуристки заканчивается в декабре 2025 года.

– Валиева сможет вернуться на прежний уровень, набрать форму?

– Камила сможет, но нужна мотивация. Как минимум – международные старты. Если их не будет, то сильно сомневаюсь (в ее возвращении).

– То есть, если она не будет набирать форму на международных стартах, то вряд ли примет участие в следующей Олимпиаде?

– Она начнет набирать форму, если узнает, что появятся международные старты, а если нет – вряд ли она вернется. Это сугубо мое мнение, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

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