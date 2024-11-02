Александр Жулин: «Валиева сможет вернуться в спорт, но нужна мотивация. Если не будет международных стартов, то она вряд ли вернется»
Жулин считает, что Валиева может вернуться в спорт в случае допуска россиян на международную арену.
Срок дисквалификации фигуристки заканчивается в декабре 2025 года.
– Валиева сможет вернуться на прежний уровень, набрать форму?
– Камила сможет, но нужна мотивация. Как минимум – международные старты. Если их не будет, то сильно сомневаюсь (в ее возвращении).
– То есть, если она не будет набирать форму на международных стартах, то вряд ли примет участие в следующей Олимпиаде?
– Она начнет набирать форму, если узнает, что появятся международные старты, а если нет – вряд ли она вернется. Это сугубо мое мнение, – сказал заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.
Валиева хочет вернуться в спорт после окончания допинг-бана: «Оставлять карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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