Васильева и Запорожец снялись с Гран-при в Казани из-за болезни партнера
Васильева и Запорожец снялись с Гран-при России в Казани из-за болезни партнера.
«Приехали с мемориала Панина‑Коломенкина и начали готовиться к Гран‑при, через три дня слег с температурой. Врачи сказали, что острый бронхит и ОРВИ. На больничном был три недели.
Сейчас активно восстанавливаемся и готовимся к этапу Гран‑при в Красноярске», — рассказал Запорожец.
Этап Гран-при «Идель» пройдет 2-3 ноября.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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