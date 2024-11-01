Васильева и Запорожец снялись с Гран-при в Казани из-за болезни партнера

Васильева и Запорожец снялись с Гран-при России в Казани из-за болезни партнера.

«Приехали с мемориала Панина‑Коломенкина и начали готовиться к Гран‑при, через три дня слег с температурой. Врачи сказали, что острый бронхит и ОРВИ. На больничном был три недели.

Сейчас активно восстанавливаемся и готовимся к этапу Гран‑при в Красноярске», — рассказал Запорожец.

Этап Гран-при «Идель» пройдет 2-3 ноября.