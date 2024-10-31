Илья Вегера: «В этом сезоне все шло не очень гладко. Из-за череды неудач начало появляться сомнение в себе, пытаемся с ним бороться»

Илья Вегера, выступающий в паре с Кирой Доможировой, рассказал о сомнениях в себе из-за неудач.

Пара Доможирова – Вегера заняла третье место на этапе юниорского Гран-при «Идель» в Казани.

«Чуть-чуть было страшно. Так получилось, что довольно сильный состав у нас, небольшое волнение присутствовало.

В первую очередь, побольше стало ответственности, в этом сезоне не очень все гладко шло, из-за этой череды неудач небольшое сомнение в себе начало появляться.

Пытаемся с ним бороться, пока что еще не получилось, я думаю, на следующем старте сможем», – сказал фигурист.