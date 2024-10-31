Гущина о том, будет ли усложнять программы: «В этом сезоне, думаю, нет. Пока идет работа над чистотой исполнения элементов, эмоциональной составляющей»
Фигуристка заняла второе место на этапе Гран-при России в Магнитогорске.
– Вы набрали на 23 балла меньше, чем победительница Анна Фролова. Как достичь ее уровня?
– Нужно двигаться дальше, всегда есть что улучшать. Просто работать.
– На этом этапе Гран-при ни одна из девушек не пошла на ультра-си. Ждать ли от вас усложнения на других соревнованиях?
– В этом сезоне, думаю, нет. Пока больше идет работа над чистотой исполнения элементов и над эмоциональной составляющей. Следующее мое выступление планируется в Москве, контент останется таким же.
– В целом вы чувствуете, что выросли в плане презентации и исполнения по сравнению с прошлым сезоном?
– Думаю, что да. Я выросла в плане эмоций, презентации программы. Многие это отмечают.
– Как вы себя мотивируете продолжать упорно работать?
– У меня проблем с мотивацией нет. Мне просто нравится кататься, выходить на публику, которая поддерживает. Помогают атмосфера соревнований, очень запоминающиеся моменты. Я получаю удовольствие от катания.
– Есть какая-то планка, которую нужно достичь?
– Есть, но я не хотела бы раскрывать все детали. Для меня один из ориентиров – Лиза Туктамышева, у нее долгая и насыщенная карьера. Также мне очень импонирует Женя Медведева, – сказала Гущина.
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