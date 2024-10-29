Миронова о произвольном танце: «Гамлет похож на сильное пламя, которое сжигает все вокруг. Тем он и притягателен, и мерзок одновременно»

Екатерина Миронова рассказала о произвольном танце по мотивам «Гамлета».

Миронова выступает в танцах на льду с Евгением Устенко.

«Судьба Гамлета и Офелии далека от сказки. Персонажи испытывают сильные эмоции, вплоть до жестокости. Для меня как для читателя Гамлет похож на сильное пламя, которое сжигает все вокруг. Тем он и притягателен, и мерзок одновременно. И истина его действий — загадка. Отец Офелии погибает от руки Гамлета, что доводит ее до безумства.

Любила ли Офелия Гамлета? Думаю, что да. И это противоречие чувств, с которым она столкнулась, и стало финальной каплей. Ее безумие и есть доказательство ее любви.

Что к Офелии, что к Гамлету сложно относиться равнодушно. Вопросов об их отношениях возникает много, что и делает этих персонажей такими интересными для изучения», — сказала Миронова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.