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Елена Соколова: «Монреаль не пользуется популярностью в нашей федерации, но я бы хотела посмотреть, как там все устроено»

Тренер Мироновой и Устенко рассказала о желании поехать на стажировку в Монреаль.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выступают в танцах на льду. Дуэт тренируется под руководством Елены Соколовой в Санкт-Петербурге.

Летом фигуристы ездили на стажировку к Игорю Шпильбанду в США.

– Я правильно понимаю, что одна из главных задач Мироновой и Устенко в этом сезоне – накопить денег на очередную стажировку?

– В принципе, да. Ребятам у Игоря понравилось, они бы хотели поехать к нему снова. Но мы не ставим себе границ. Я списывалась даже с Гийомом Сизероном, и он дал понять, что не против поработать с моими спортсменами, если удастся согласовать сроки, которые всех устроят.

Знаю, что Монреаль не пользуется популярностью в нашей федерации, но я бы хотела посмотреть, как там все устроено. С большим удовольствием окунула бы свою пару в спарринг с их спортсменами. Это не какие-то мои прихоти, мол, смотрите на меня все. На самом деле очень хочется, чтобы ребята развивались, чтобы у них не пропадало желание работать.

Речь ведь не только о Мироновой и Устенко. Даже когда мы собирались к Шпильбанду, я говорила всем: если есть возможность найти деньги и сделать визу, я готова взять с собой всех желающих, – сказала Соколова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoсборная России
танцы на льду
ФФККР
logoИгорь Шпильбанд
logoГийом Сизерон
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Елена Соколова (танцы на льду)
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