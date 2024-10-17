Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца
Екатерина Миронова и Евгений Устенко выиграли ритм-танец на Кубке Петербурга.
2-й этап
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,41
2. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 68,81
3. Мария Нехаева – Федор Санин – 57,42
Произвольные танцы начнутся 18 октября в 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Студия-38».
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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