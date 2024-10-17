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Кубок Санкт-Петербурга. Миронова и Устенко лидируют после ритм-танца

Екатерина Миронова и Евгений Устенко выиграли ритм-танец на Кубке Петербурга.

Кубок Санкт-Петербурга

2-й этап

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Екатерина Миронова – Евгений Устенко – 79,41

2. Алиса Абдуллина – Артем Крылов – 68,81

3. Мария Нехаева – Федор Санин – 57,42

Произвольные танцы начнутся 18 октября в 11:00 по московскому времени. Прямую трансляцию покажет «Студия-38».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная России
результаты
танцы на льду
Кубок Санкт-Петербурга
Екатерина Миронова
Евгений Устенко
Алиса Абдуллина
Артем Крылов
Мария Нехаева
Федор Санин
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