Александр Лакерник: «Подозреваю, что пятерные прыжки возможно сделать. Думаю, увижу их при своей жизни»
Александр Лакерник считает, что пятерные прыжки в фигурном катании возможны.
«Никогда не думал, что можно прыгнуть четверной аксель. Вдруг Малинин прыгает, Ханю. Оказывается, это реально.
Можно ли сделать пятерной? Подозреваю, что да. Думаю, при своей жизни увижу пятерные прыжки», — сказал почетный вице-президент ISU.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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