Алексей Железняков: «Не сказал бы, что у юных спортсменов упала мотивация. Думаю, она упала у топовых спортсменов, которые знают, что такое большой спорт»

Хореограф Железняков не считает, что у юных фигуристов упала мотивация.

— Как, по-вашему, обстоят дела с мотивацией юных спортсменов? Интерес не упал, они все так же горят желанием тренироваться?

— Я бы не сказал, что именно у юных спортсменов упала мотивация. Они не принимали участия в международных стартах, им не с чем сравнить нынешнюю ситуацию. Дети как работали и стремились к успехам, так и продолжают это делать. Я не вижу потухших глаз и опущенных рук.

Сейчас в стране тысячи детей-фигуристов, много ледовых дворцов, спортсмены постоянно между собой конкурируют, для них это совершенно нормальная ситуация.

Думаю, что мотивация упала у топовых спортсменов, которые знают, что такое большой спорт и международные турниры. Конечно, для них первое время это был стресс, но уже прошло довольно много времени, и они адаптировались к ситуации, работают над собой и выступают на достойном уровне.

Если посмотреть выступление одиночниц на чемпионатах Европы и мира, то там девочки, конечно, нашим в подметки не годятся, — сказал Алексей Железняков.